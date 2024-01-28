Догляд за малиною навесні: як правильно доглядати

Малина — невибаглива рослина, яка з року в рік радує рясним врожаєм смачних і корисних ягід. Але потрібно знати й застосовувати основні правила догляду за нею. Корисні поради про догляд за малиною навесні, правила обрізки, підживлення та поливу — у нашому матеріалі на сайті.

Догляд за малиною навесні можна поділити на такі етапи:

Прибирання в малиннику. Обрізка малини. Обробка. Підживлення. Полив і мульчування.

Як доглядати за малиною навесні

Прибирання

Малинник слід очистити від сухих рослинних залишків. У них зимують комахи-шкідники, а опале листя може бути вражено грибковими та бактеріальними хворобами. Тому всі органічні залишки потрібно зібрати та знищити.

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Завдяки прибиранню відкритий ґрунт швидше почне прогріватися, а малинові кущі будуть активніше рости з першими теплими днями.

Обрізка

Після зими виконують санітарну і формувальну обрізку малини. Якщо обрізку не проводити, малинник стане густим, непролазним, а ягоди будуть дрібні та в невеликій кількості.

Насамперед варто видалити всі пошкоджені, сухі, вимерзлі, хворі та слабкі пагони. Далі формують посадки. Якщо малина була посаджена кущовим способом, то залишають на одному кущі 7-10 пагонів. Під час стрічкової посадки малини на 1 погонний метр залишають 10-15 пагонів. Решту видаляють. У пагонів малини, які будуть плодити в цьому сезоні й досягли висоти 1,5 м, обрізають верхівки на 10-15 см. Це сприяє збільшенню кількості плодових гілочок та змушує рослину направити поживні речовини до майбутніх бутонів. Якщо верхівки пагонів підмерзли, то їх обрізають до першої живої бруньки.

Читати на тему Щоб урожай був рясним і не раз на рік: як обрізати ремонтантну малину Розповідаємо про способи обрізки ремонтантної малини.

Обробка

При ретельному огляді малинника пагони з наростами потрібно обережно видалити за допомогою гострого секатора і спалити, адже там скоріш за все зимували шкідники.

Для профілактики грибкових захворювань навесні треба обприскати кущі малини 1% бордоською рідиною. При цьому рекомендується також розпушити землю коло пагонів на глибину у 5-10 см і ретельно обприскати її під час обробки крони. Від антракнозу малину з настанням весни обробляють препаратами Агролікар, Профі, Прогноз, Чистофлор, а від сірої гнилі — 3% розчином бордоської рідини, Фітоспорином, Скором або ін. Якщо є уражені кущі іржею, проводь ранньовесняне обприскування бруньок. Наприклад, препаратами Абіга-Пік, Бактофіт, Топаз. Від стеблової мухи й малинного жука посадки малини обприскують біопрепаратом Фітоверм, а також Іскрою, Інта-Віром, Кінміксом (згідно з інструкцією). Аби захистити кущі від павутинного кліща, використовуй той самий Фітоверм і Антикліщ. Якщо на малиннику з’явилися ознаки малинової галиці, уражені стебла вирізують і спалюють. Щоб на кущах не оселилися нові комахи-шкідники, ґрунт ретельно перекопують і обробляють розчином препарату Фуфанон-Нова (15-20 мл на 10 л води). Таким засобом обробляють також гілки кущів: на кожну рослину треба по 200 мл розчину.

Підживлення

Від початку пробудження, навесні, малині необхідний азот. Під пагони ранньою весною вносять нітроамофоску 30-50 г на м² або 50 г суперфосфату, 15 г аміачної селітри та 20-30 г калійних добрив на м². Малина дуже любить органіку — гній, перегній, компост.

Полив і мульчування

Полив ранньою весною виконують, тільки якщо зима була малосніжною і ґрунт не вологий. Загалом малина полюбляє не такий частий, але рясний полив.

Мульчування дозволяє зберігати вологу і пористість ґрунту в малиннику, перешкоджає проростанню бур’янів.

Догляд за ремонтантною малиною

Ремонтантні кущі малини дають два врожаї на рік. Перший — як звичайні, на початку літа. Другий — з другої половини літа.

Правила догляду за ремонтантною малиною — відео

Сподіваємось наші поради поможуть тобі доглянути свої малинові насадження, та одержати хороший урожай смачних, соковитих, ароматних ягід.

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