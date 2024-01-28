Догляд за малиною навесні: як правильно доглядати

Малина — невибаглива рослина, яка з року в рік радує рясним врожаєм смачних і корисних ягід. Але потрібно знати й застосовувати основні правила догляду за нею. Корисні поради про догляд за малиною навесні, правила обрізки, підживлення та поливу — у нашому матеріалі на сайті.
Догляд за малиною навесні можна поділити на такі етапи:
Малинник слід очистити від сухих рослинних залишків. У них зимують комахи-шкідники, а опале листя може бути вражено грибковими та бактеріальними хворобами. Тому всі органічні залишки потрібно зібрати та знищити.
Завдяки прибиранню відкритий ґрунт швидше почне прогріватися, а малинові кущі будуть активніше рости з першими теплими днями.
Після зими виконують санітарну і формувальну обрізку малини. Якщо обрізку не проводити, малинник стане густим, непролазним, а ягоди будуть дрібні та в невеликій кількості.
При ретельному огляді малинника пагони з наростами потрібно обережно видалити за допомогою гострого секатора і спалити, адже там скоріш за все зимували шкідники.
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Полив ранньою весною виконують, тільки якщо зима була малосніжною і ґрунт не вологий. Загалом малина полюбляє не такий частий, але рясний полив.
Мульчування дозволяє зберігати вологу і пористість ґрунту в малиннику, перешкоджає проростанню бур’янів.
Ремонтантні кущі малини дають два врожаї на рік. Перший — як звичайні, на початку літа. Другий — з другої половини літа.
Сподіваємось наші поради поможуть тобі доглянути свої малинові насадження, та одержати хороший урожай смачних, соковитих, ароматних ягід.
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