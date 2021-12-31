Досі не привітали рідних? Завантажуй наші листівки до Нового року 2022

Новий рік уже стукає в двері, а ви не встигли підготувати віршики та привітання для численних родичів? Не засмучуйтеся, бо Вікна зробили це за вас.

І оскільки ми живемо у технологічний час, то і привітання будуть лаконічними та яскравими. Ми підготували для вас серію листівок, які можна буде надіслати бабусям, дідусям, батькам, братам і сестрам. Усім-усім, і навіть у різні куточки світу.

Для цього знадобиться лише смартфон під рукою і хвилинка вашої уваги.

Привітання з Новим роком у картинках





















Для вашої зручності всі відповідні картинки можна знайти на файлообміннику за посиланням. Качайте їх, аби отримати листівки у відмінній якості, поширюйте серед рідних і нехай Новий рік буде до вас привітним!

А якщо ви ще не обрали новорічний презент батькам і незабаром вирушите до них у гості – радимо почитати матеріал про те, що подарувати батькам на Новий рік. Ми зібрали ідеї небанальних та душевних подарунків.