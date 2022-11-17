Здоров'я та краса

Технологія — ворог зубів? Кому не можна користуватися електричною зубною щіткою: пояснює лікарка

Вікторія Мельник, редакторка сайту 17 Листопада 2022, 17:00
Електрична зубна щітка
Фото: Unsplash

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Технологія — ворог зубів? Кому не можна користуватися електричною зубною щіткою: пояснює лікарка
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