Гном своїми руками: як зробити скандинавське диво в домашніх умовах

Кумедних скандинавських гномів останнім часом скуповують з усіх усюд. Ними прикрашають оселі, території біля будинків, їх ставлять під ялинки.

Однак ці популярні іграшки можна зробити самостійно у домашніх умовах. Для цього необхідно купити потрібну тканину та декоративні елементи.

Гном своїми руками: як зробити іграшку власноруч — читай в матеріалі.

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Яскравого гномика можна робити як самостійно, так і з дітьми. Це — чудовий спосіб корисного та веселого відпочинку.

Для виготовлення скандинавських гномів використовують різні техніки та тканини. Наприклад:

фетр;

картон;

папір різних кольорів;

шкарпетки;

яскраві светри;

для тулуба беруть пляшки з-під вина, шампанського;

фоаміран.

Найкраща тканина для того, щоб зробити фігурку гнома — це фетр.

Він може дуже гарно тримати форму, рідко коли обсипається та гарно виглядає.

Новорічного гнома своїми руками зробити доволі просто. Для цього не потрібно витрачати на роботу багато часу.

Як зробити новорічного гнома: покрокова інструкція

Саме виготовлення іграшки нескладне, однак потрібно все робити акуратно та не поспішаючи.

Для того, щоб зробити скандинавського гнома, потрібно дотримуватися інструкції:

Візьми картон та виріж із нього два напівкола. З них необхідно зробити довгі конуси. Один має бути великого розміру, а інший — трохи менший. Основою для тулуба слугуватиме більший конус, а для ковпачка бери маленький. Візьми фетр у різних кольорах (наймодніші — сірий, білий, червоний). Знайди в мережі схему викрійки та виріж деталі для одягу. Коли робитимеш шапочку, потрібно зверху зробити хвостик, а до нього прикріпити намистину. В кінці потрібно обтягнути за допомогою фетра основу, а кінці закріпити клеєм. Так вийде потрібна нам форма. Всередину поклади дріт із міді. Збирай гнома. Нижній конус необхідно обклеїти тканиною і додати бороду (зроби за допомогою ниток). Прикріпи носик (круглої форми, з капрону) і постав наверх ковпак. Одяг можна прикрасити так, як тобі подобається. Наприклад, вирізаною із тканини сніжинкою, живими шишками, намистом, дзвіночками, новорічними іграшками, ватою тощо. Для того, щоб зробити косички, можна використовувати ворсисте хутро білого або сірого кольору.

Як зробити скандинавського гнома із флісу

візьми флісову тканину у червоному та білому кольорах;

виріж і склей фігурку гнома за схемою, описаною вище;

тулуб і ручки можна наповнити крупою (це також розвиватиме дрібну моторику дітей);

ковпачок потрібно робити довгим (тому візьми великий відзріз тканини);

щоб шапка добре тримала форму, її необхідно пришити до складок;

шапку можна прикрасити хвоєю, ягодами, сніжинками із тканини.

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