Головна мета — виснажити противника. Розповідаємо, що таке позиційна війна, простими словами

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Травня 2022, 12:00
Що таке позиційна війна
Фото: Facebook

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