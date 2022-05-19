Головна мета — виснажити противника. Розповідаємо, що таке позиційна війна, простими словами

Нині в Україні тривають активні бойові дії, ЗСУ тримають оборону та звільняють території України. За словами військового експерта Олега Жданова, ЗСУ наразі успішно використовують маневрену війну — сучасна мобільна оборона, яка дає перевагу українським військовим. Проте в майбутньому Україну може чекати позиційна війна. Про це під час свого брифінгу 24 квітня повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Тому ми розкажемо, що таке позиційна війна, простими словами.

Що таке позиційна війна

Позиційна війна передбачає бої на певних позиціях — відносно стабільних фронтах. Битви відбуваються на постійних фронтах, кордони яких практично не змінюються.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Перехід до позиційної війни пояснюється нездатністю (за наявного балансу сил і рівні розвитку зброї та військової техніки) обох сторін здійснювати прориви оборони суперника або розвивати тактичні прориви в оперативні.

Основна мета позиційної війни

Мета позиційної війни полягає в тому, щоб виснажити противника. Причому зробити це треба як у військовому, так і в економічному плані. Під час такої війни військові дії не дають значного результату: атаки короткі, з відходом на заздалегідь підготовлені позиції.

Позиційна війна приносить більше морального тиску, ніж фізичного.

Проте оборана в такій війні дуже добре продумана.

Також для того, щоб зберегти живу силу, навіть за умов успішної атаки доводиться повертатися на свої позиції.

Якщо достатньо сил, зброї та військової техніки обох сторін, позиційна війна дозволяє здійснювати прориви оборони суперника або перетворювати тактичні прориви на оперативні.

Також позиційну війну називають траншейна, або окопна, адже здебільшого бої ведуться “з місця” та військові перебувають в окопах.

Приклад позиційної війни

Характерним прикладом позиційної війни можуть бути бойові дії у Першу світову війну на західному фронті з кінця 1914 року і на східному фронті з кінця 1915 року.

Російські військові продовжують обстрілювати Україну, ми всі чекаємо, коли це закінчиться. Раніше Олег Жданов розповів, коли в Росії закінчаться ракети.