Смак дитинства: як приготувати горішки зі згущеним молоком

Кожен у своєму дитинстві кілька разів, але таки куштував горішки зі згущеним молоком. Якщо тихого та вільного вечора тобі захочеться знову поласувати горішками зі згущеним молоком — спробуй наш рецепт знаменитих солодощів.
Горішки вийдуть навіть смачнішими, ніж магазинні!
Такі горішки можна приготувати в електрогорішниці, які були популярними ще в СРСР. Також можна спробувати щастя у звичайній пічці та проявити фантазію у виготовленні необхідної форми.
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Щоб насолоджуватися улюбленими десертами, варто замінити шкідливі продукти на корисні. Читай рецепти, як зробити корисну випічку вдома, в нашому матеріалі.
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