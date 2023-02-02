Смак дитинства: як приготувати горішки зі згущеним молоком

Кожен у своєму дитинстві кілька разів, але таки куштував горішки зі згущеним молоком. Якщо тихого та вільного вечора тобі захочеться знову поласувати горішками зі згущеним молоком — спробуй наш рецепт знаменитих солодощів.

Горішки вийдуть навіть смачнішими, ніж магазинні!

Рецепт горішків зі згущеним молоком

Такі горішки можна приготувати в електрогорішниці, які були популярними ще в СРСР. Також можна спробувати щастя у звичайній пічці та проявити фантазію у виготовленні необхідної форми.

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Горішки зі згущеним молоком: інгредієнти для тіста

Жовтки — 3 шт.

Цукор — 100 г, а також дрібка ванільного цукру

Масло — 200 г (жирністю 82% і вище)

Сода — 1/3 ч. л.

Оцет — 1 ч. л.

Сіль — 1/3 ч. л.

Борошно — 400 г

Горішки зі згущеним молоком: інгредієнти для начинки

Згущене молоко — 200 г

Масло — 80 г

Ром — 30 мл

Приготування горішків зі згущеним молоком

Спочатку готуємо тісто. Змішай жовтки, цукор та топлене масло. Додай до суміші сіль, соду та оцет. Перемішай, додай борошно. В електричній горішниці чи в духовій печі запечи горішки. Тримай їх дві або три хвилини в горішниці або десять хвилин у духовій печі. Доки тісто випікається, роби начинку: замішай варене згущене молоко з маслом, збий міксером. Додай ром. З допомогою кондитерського мішка або ложки наповнюй горішки начинкою та склей їх між собою. Постав у холодильник на цілу ніч, а зранку насолоджуйся смаком!

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