Хороші спогади кращі за валентинку: розповідаємо, де відсвяткувати 14 лютого в Києві

Наближається одне з найромантичніших свят року — День Святого Валентина, або ж День усіх закоханих.

Поки дівчата очікують на романтичну казку, хлопці хапаються за голову та не знають, чим здивувати кохану.

Хай там як, молоді люди намагаються провести цей час разом та влаштувати собі незабутній день.

Ми хочемо допомогти тобі влаштувати романтичне побачення та підготували кілька ідей, як можна провести та де відсвяткувати День Святого Валентина.

Щось небанальне

Здебільшого пари цього дня ходять в ресторан чи кіно. А якщо обрати інший вектор?

Похід у спа

Ми звикли до того, що здебільшого до спа-салонів ходять відпочивати жінки. Але чоловікам теж треба розслаблятися, то чому б не зробити це разом?

Побувати на масажі, зробити маски, поніжитися в джакузі — ви проведете незабутній час разом та ще й добре відпочинете.

Екстрим

Якщо вам хочеться більше активностей, тоді можете піти разом на скеледром чи погасати на картингу.

А найяскравішим спогадом буде політ на гвинтокрилі над Києвом, якщо, звісно, ваш бюджет це дозволяє.

Фотосесія

Досі у вас були фотографії, зроблені на телефон друзями чи рідними? Можна це виправити. Замовте собі професійну фотосесію.

Але щоб не просто фото біля красивої стіни. Поставтеся з партнером до цього креативно та відповідально.

Продумайте кілька образів за мотивами ваших улюблених фільмів чи книг та зробіть стилізовані фото.

Тоді цей день точно запам’ятається вам надовго, ще й будуть класні світлини на пам’ять.

Креативні заклади

Mr.Zuma

У цьому японському ресторані ви зможете не тільки смачно поїсти, а й разом з коханою людиною приготувати спільну страву.

Це буде японська страва Шабу-Шабу.

Ви самі зможете обрати інгредієнти за смаком: від тофу та овочів до грибів та зелені. Їх доведеться опустити на деякий час у готовий бульйон.

Ресторан розташований за адресою: площа Спортивна, 1а.

Побачення під куполом

Побачення під куполом — це можливість помилуватися Києвом з висоти 28-го поверху. Всередині купола є зручні меблі та декор, який робить атмосферу незабутньою.

Тут ви зможете провести ідеальну вечерю та не замерзнете, адже всередині купола тепло.

Локація розташована на вулиці Бакинській.

Mercato Italiano

Ресторан італійської кухні дивуватиме відвідувачів одразу з порогу.

Кожен отримає безкоштовний коктейль. Також заклад прикрашатиме тематична фотозона.

До Дня усіх закоханих ресторан оновив меню, тож можна буде спробувати щось цікаве.

Ресторан розташований за адресою площа Спортивна, 1а.

Культурна програма

Ромео і Джульєтта

Найвідоміша романтична та трагічна історія двох закоханих.

Дуже символічно, що саме 14 лютого в Києві відбудеться романтичний вечір опери та балету ROMEO & JULIET.

Тож саме час взяти другу половинку та познайомитися з цією історією, якщо ще не знайомі, та насолодитися вечором.

Відбудеться подія 14 лютого о 20:00 в ресторанному комплексі Queen.

Стендап та вино. Лєра Мандзюк

Якщо ви не хочете плакати від трагічної історії в День усіх закоханих, тоді радимо вам відвідати цю подію.

Життєві жарти, келих вина та приємна компанія — все, що потрібно для вдалого вечора.

Жарти можна знайти 14 лютого о 19:30 на локації Admiral Hall, Київ.

Вірні дружини

Вистава, яка точно сподобається вам обом.

Комедійний детектив має цікавий і закручений сюжет, що триматиме вашу увагу з першої до останньої хвилини.

У ролях: Анна Кошмал, народна артистка України Анжеліка Гіріч, Віра Кобзар, Віталіна Біблів, Наталія Васько, Катерина Варченко.

Вистава відбудеться у Будинку офіцерів 14 лютого о 19:00.

День усіх закоханий — чудовий спосіб налагодити стосунки. Адже буває так, що через багато років разом стосунки переживають кризу.

Раніше ми розповідали про те, як пережити кризу у стосунках, які бувають їх види та як налагодити сімейне життя.