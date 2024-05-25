Хорватія: що може запропонувати перлина Адріатики для морського відпочинку

На жаль, безпечно відпочити та оздоровити себе і своїх дітей на морі в Україні практично неможливо через бойові дії. Якщо твоє здоров’я вимагає морського повітря, теплого сонця і сухого клімату, як варіант, можна розглянути мальовничу Хорватію.
Читай, де краще купатися, про цікаві місця і курорти для відпочинку в Хорватії — у матеріалі.
Хорватія — це мальовничі пейзажі, м’який клімат, найчистіше тепле море і велике розмаїття історичних пам’яток, які не поступаються за красою й унікальністю пам’яткам з інших країн Європи. Країна термальних джерел, чистого Адріатичного моря, барвистих бухт, а також древніх загадкових замків і нереальної краси національних парків залишає тільки яскраві емоції та незабутні враження.
Популярні курорти:
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Фото: Public Domain
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Хорватія відрізняється тихою, майже домашньою атмосферою, тому вона привертає величезну кількість туристів, які вважають за краще відпочивати зі своєю сім’єю.
Але, якщо ти збираєшся взяти з собою на відпочинок зовсім маленьку дитину, краще зупиніть свій вибір на піщаних пляжах чи пляжах з дрібною галькою. Радимо тобі такі піщані пляжі, як Мляску у Хвар, Лапод в Дубровик.
А для того, хто цікавиться іншими актуальними, цікавими та доступними європейськими напрямками відпочинку на морі — наш матеріал в допомогу.
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