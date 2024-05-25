Хорватія: що може запропонувати перлина Адріатики для морського відпочинку

На жаль, безпечно відпочити та оздоровити себе і своїх дітей на морі в Україні практично неможливо через бойові дії. Якщо твоє здоров’я вимагає морського повітря, теплого сонця і сухого клімату, як варіант, можна розглянути мальовничу Хорватію.

Читай, де краще купатися, про цікаві місця і курорти для відпочинку в Хорватії — у матеріалі.

Хорватія — це мальовничі пейзажі, м’який клімат, найчистіше тепле море і велике розмаїття історичних пам’яток, які не поступаються за красою й унікальністю пам’яткам з інших країн Європи. Країна термальних джерел, чистого Адріатичного моря, барвистих бухт, а також древніх загадкових замків і нереальної краси національних парків залишає тільки яскраві емоції та незабутні враження.

Хорватія: відпочинок на морі

Популярні курорти:

Опатія — курортне місто в Хорватії, на північному сході півострова Істрія, на березі затоки Кварнер Адріатичного моря. Невелике містечко ідеально поєднує в собі сучасний шик і справжній шарм Середньовіччя. Опатія підійде цінителям пляжного відпочинку, адже саме тут можна вдосталь поніжитися і позасмагати на чистих і комфортабельних пляжах.

Пула — місто і порт на північно-східному узбережжі Адріатичного моря, найбільше місто в південній частині півострова Істрія, регіону Хорватії. Курорт Пула підходить любителям активного відпочинку (дайвінг, купання) і тим, кого цікавлять пам’ятки Хорватії, оскільки саме тут знаходиться древній амфітеатр, а також Археологічний і Морський музеї.

Ровінь — це мальовниче курортне місто, розташоване на березі Адріатичного моря. Тут панує атмосфера спокою і розслабленості, яку доповнюють вузькі бруковані вулички, блакитна гладь води й білосніжні яхти, що гойдаються на ній. Таке враження, що ти знаходишся у справжньому земному раю. Часто Ровінь називають хорватською Венецією внаслідок того, що місцеві будиночки з похилими рудими дахами виринають прямо з води.

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Відпочинок на морі: Хорватія

Дубровник по праву вважається одним з найбільш красивих міст Адріатичного узбережжя. Для сімейного відпочинку кам’янисті та галькові пляжі Дубровника не підходять, але ось помилуватися пам’ятками, які знаходяться під охороною ЮНЕСКО, неодмінно варто.

Півострів Істрія — один з найпопулярніших курортів серед туристів в Хорватії. Природа тут вражає своєю красою: чисте море, скелясте узбережжя, соснові ліси та парки створюють гармонійне поєднання, яким хочеться насолоджуватися та милуватися. Тут легко дихається і комфортно відпочивається. А старовинні міста, якими просто усіяний весь півострів, додають у відпочинок додатковий колорит.

— один з найпопулярніших курортів серед туристів в Хорватії. Природа тут вражає своєю красою: чисте море, скелясте узбережжя, соснові ліси та парки створюють гармонійне поєднання, яким хочеться насолоджуватися та милуватися. Тут легко дихається і комфортно відпочивається. А старовинні міста, якими просто усіяний весь півострів, додають у відпочинок додатковий колорит. Брач — один з найбільших та найкрасивіших островів в Хорватії. Брач є ідеальним місцем для відпочинку з сім’єю, а також для романтичної подорожі. Найпопулярнішими курортами Брача є: Супетар, Бол та Пучишча.

— один з найбільших та найкрасивіших островів в Хорватії. Брач є ідеальним місцем для відпочинку з сім’єю, а також для романтичної подорожі. Найпопулярнішими курортами Брача є: Супетар, Бол та Пучишча. Крк — острів у північній частині Хорватії, біля далматинського узбережжя в затоці Кварнер, а також розташоване на ньому однойменне курортне місто. Тут розташовані ще такі курортні населені пункти, як Омішаль, Дубашниця, Пунат, Добринь, Башка.

Відпочинок на морі Хорватія 2024

Спліт . Цей курорт є неофіційною столицею Хорватії. Оточений зеленими схилами гір він приваблює туристів бірюзовою водною гладдю, кращими пляжами з галькою і піском, комфортабельними готелями, насиченим нічним життям і культурними заходами.

. Цей курорт є неофіційною столицею Хорватії. Оточений зеленими схилами гір він приваблює туристів бірюзовою водною гладдю, кращими пляжами з галькою і піском, комфортабельними готелями, насиченим нічним життям і культурними заходами. Умаг . Курорт пропонує туристам насичену екскурсійну програму та висококласний пляжний відпочинок. Узбережжя курорту скелясте, тому не відрізняється зручним пляжним відпочинком в Хорватії. Більша частина покрита бетонними платформами, однак ти зможеш вивчати дивовижний підводний світ або розсікати хвилі на шортборді.

. Курорт пропонує туристам насичену екскурсійну програму та висококласний пляжний відпочинок. Узбережжя курорту скелясте, тому не відрізняється зручним пляжним відпочинком в Хорватії. Більша частина покрита бетонними платформами, однак ти зможеш вивчати дивовижний підводний світ або розсікати хвилі на шортборді. Макарська. Чисте повітря соснових лісів, розвинена міська інфраструктура, можливість споглядати історичні споруди та відвідати прилеглі острови — цим славиться цей курорт. Узбережжя складається з двох частин. Одна сторона — це міський порт і причал для яхт, а інша — кращі пляжі Хорватії з дрібною галькою. Тут вода тепліша, тому купальний сезон на курорті триває до жовтня.

Хорватія: море, відпочинок

Башка-Вода . Це популярний курорт Хорватії, оточений виноградниками, величними горами та оливковими гаями. Він приваблює любителів пляжного та активного відпочинку. Тут зосереджені численні дайвінг-центри, тенісні корти, бари, дискотеки. Берегова лінія — біла галькова.

. Це популярний курорт Хорватії, оточений виноградниками, величними горами та оливковими гаями. Він приваблює любителів пляжного та активного відпочинку. Тут зосереджені численні дайвінг-центри, тенісні корти, бари, дискотеки. Берегова лінія — біла галькова. Тучепи. Ще один знаменитий курорт Хорватії, який ідеально підходить для сімейного відпочинку. Узбережжя приховане від сильних вітрів, а соснові ліси створюють м’який клімат і хороші умови для купання від початку червня до кінця вересня. На береговій лінії розташовані кращі готелі Хорватії, що надають послуги дитячих аніматорів.

Хорватія відрізняється тихою, майже домашньою атмосферою, тому вона привертає величезну кількість туристів, які вважають за краще відпочивати зі своєю сім’єю.

Але, якщо ти збираєшся взяти з собою на відпочинок зовсім маленьку дитину, краще зупиніть свій вибір на піщаних пляжах чи пляжах з дрібною галькою. Радимо тобі такі піщані пляжі, як Мляску у Хвар, Лапод в Дубровик.

А для того, хто цікавиться іншими актуальними, цікавими та доступними європейськими напрямками відпочинку на морі — наш матеріал в допомогу.

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