Свята

Покрова Пресвятої Богородиці 2023 — історія та традиції свята за новим церковним календарем

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Вересня 2023, 15:15
Покрова Пресвятої Богородиці: свято, традиції та що не можна робити
Фото: Pexels

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