Покрова Пресвятої Богородиці 2023 — історія та традиції свята за новим церковним календарем

Щороку 14 жовтня християни відзначають одне з найважливіших релігійних свят — Покрову Пресвятої Богородиці. У народі його ще називають свято Покрови, або Третя Пречиста.

Але цього року традиції будуть видозмінюватися, адже Православна Церква України переходить на новий церковний календар. Тож з 2023 року свято Покрови відзначатимуть 1 жовтня.

Утім, перехід добровільний, тож кожна парафія окремо вирішуватиме, чи переходити на новий календар, чи залишитися на старому.

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Історія свята Покрови Пресвятої Богородиці

У переказах йдеться, що у 910 році Богородиця з’явилася у Влахеренському храмі, що в Константинополі. Люди, які тоді молилися, побачили її у супроводі ангелів та святих. Місто було оточене ворогами, й люди просили Бога про порятунок.

Тоді ж Пресвята Діва Марія зі слізьми теж стала молити Бога за християн. Вона сказала, що візьме їх під свою опіку. На знак цього вона покрила людей своїм омофором, тобто тканиною з хрестом, яку носять священники на богослужінні.

За переказами, Богородиця у ту мить засяяла небесною славою, а покров у руках її блищав “яскравіше за промені сонячні”.

Цей покров захистив місто. Піднялася буря й розкидала кораблі ворога, жителі Константинополя були врятовані від смерті.

Традиції святкування Покрови

Свято Покрови припадає на період збору урожаю. Раніше саме після 14 жовтня починався зимовий період.

У цей день заведено ходити до церкви та молитися. За традиціями, молоді дівчата можуть просити Божу матір про заміжжя та дітей.

Раніше у народі казали так: “Білий сніг землю вкриває, мене молоду заміж споряджає”.

Також цей період був плідним на весілля, зокрема і через те, що був зібраний врожай.

На Покрову варто провідати своїх рідних та спекти смачні млинці. Вважалося, що ця страва принесе мир та добробут. Традиційно господині розвішували над вхідними дверима вишитий рушник, який висів над іконою Святої Богородиці, щоб захистити родину від негараздів.

Що не можна робити на Покрову

У це свято треба звести до мінімуму усі хатні справи. Не можна сваритися, злитися, лихословити та бажати іншим зла. Треба бути доброзичливим(-ою) і в жодному разі не відмовляти гостям. Раніше вважали, чим більше гостей у домі, тим більше буде достатку. Попри те, що в цей день немає посту, не бажано зловживати алкоголем та переїдати.

Раніше ми розповідали про новий церковний календар 2023: які свята змінять дати.

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