Звільнений від мобілізації. Які хвороби хребта впливають на придатність військовозобов’язаних

Усі військовозобов’язані мають проходити ВЛК за законом. Однак не всіх визнають придатними до служби у Збройних силах України.

Крім відомих хвороб є ще й хвороби хребта, з якими людину визнають непридатною. Читай у нашому матеріалі про хвороби хребта, які звільняють від мобілізації 2023.

Хвороби хребта, які звільняють від мобілізації 2023

Військово-лікарська комісія визначає, чи придатні військовозобов’язані до служби. Також на ній встановлюють захворювання, які мають люди. До причин, з яких не беруть на службу в ЗСУ, належать і низка захворювань хребта. Ми детально розповімо про них.

У Додатку 1 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України зазначається перелік хвороб, які звільняють від мобілізації та військової служби. Там є розширений список хвороб хребта.

Хвороби хребта, які звільняють від мобілізації та військової служби:

хвороби хребта (дорсопатії) та наслідки М40-М54;

кіфоз, лордоз, сколіоз, остеохондроз;

спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків;

травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32;

переломи хребта;

переломи хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих чи підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска;

розрив, здавлення, струс, набряк та крововилив спинного мозку;

туберкульоз хребта, що прогресує, а також кісток та суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць;

активний обмежений туберкульоз хребта, кісток, суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів та нориць;

деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II-III стадій (зміщення тіл хребців понад 3 мм під час функціональних проб) та вертебробазилярною недостатністю;

деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- та тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомієлітним, каудальним, судинним, компресійним, вираженим больовим синдромом та статокоординаторними порушеннями після тривалого (не менш як три місяці) стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту;

фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітини (реберний горб тощо) та значними порушеннями функцій зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.

Крім цього від загальної мобілізації звільнені ті, хто мають важкі форми артритів та артрозів, синдром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хворобу Стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії.

Людей з ювенільним артритом, подагрою, подагрою Шегрена, хворобою Бехчета, дифузним еозинофільним фасцитом, що спричиняє значні порушення функцій пошкоджених органів також звільняють від мобілізації.

Людей з деформованими чи ампутованими кінцівками, важкою формою плоскостопості, фібробластичними порушеннями не призиватимуть на службу в ЗСУ.

ВЛК визнає людину непридатною чи тимчасово непридатною до військової служби.

Раніше ми розповідали, де можуть служити обмежено придатні особи.

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