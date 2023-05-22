Здоров'я та краса

Звільнений від мобілізації. Які хвороби хребта впливають на придатність військовозобов’язаних

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 22 Травня 2023, 07:30
Хвороби хребта, які звільняють від мобілізації 2023
Фото: Pexels

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