Йшов по життю з правдою в піснях та щирістю в серці — батьки Скрябіна поділились спогадами про сина

2 лютого 2015 року пішов з життя видатний український співак, засновник гурту Скрябін Андрій Кузьменко (Кузьма).

Повертаючись із чергового концерту він потрапив в автокатастрофу, у якій музиканту не вдалось вижити. Однак тисячі українців і досі вважають Кузьму своїм кумиром, а його пісні багато в чому виявились пророчими.

Журналістка Фактів ICTV.Life Мирослава Прокопюк поспілкувалась з батьками Кузьми Віктором та Ольгою Кузьменками, які поділились спогадами про сина.

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Яким був Кузьма

Батько Кузьми згадує, що його син з дитинства ніколи не був агресивним, а навпаки — завжди проявляв жалість до людей. У текстах Андрія легко простежується його жага до справедливості та правди.

У нашій родині завжди говорили правду. Чи вона була солодка, чи гірка. І він (Кузьма — ред.) завжди був рівним серед рівних.

Його цікавили нові люди, любив почути щось нове. І ось так у нього формувався той погляд на справедливість і на те, що не потрібно боятись говорити правду, якщо ти впевнений у своїй правоті, — каже Віктор Кузьменко.

Любов співака до аналізу, можливо, й стала причиною пророчості його слів та текстів. Пісні Скрябіна виявились своєрідним дороговказом і для його батьків, і для тисяч українців.

Я з тих текстів також багато навчився і робив висновки. Андрійко завжди говорив правду, і це подобалось людям, — каже батько музиканта.

Розповідав правду і про війну в Україні, яка почалась у 2014 році. Адже Кузьма завжди пропускав через себе всі події. Йому не бракувало сміливості розкрити те, про що мовчали влада та ЗМІ. Тому запал співака захоплював людей та вів за собою.

Мама Ольга Кузьменко згадує, що її син був надзвичайно працьовитим та цілеспрямованим. А ще мав багато товаришів, адже вмів по-справжньому співчувати та допомагати. Його потужна енергетика та харизма притягували людей, і він сам тягнувся до інших.

Як би Кузьма поводився зараз

Віктор Кузьменко каже, що коли почалась війна у 2014 році, Андрій з гуртом був в Америці. Тоді його приголомшив низький рівень матеріального забезпечення наших бійців.

Тому після повернення в Україну він негайно почав активну волонтерську діяльність, возив гуманітарку на гарячі точки, збирав гроші на зброю та іншу необхідну техніку.

Крім того, музикант дуже часто відвідував військові госпіталі у Києві та у Львові та допомагав армійцям, як міг.

Після першого разу повернувся дуже засмучений. Казав: “Мамо, тату, я подивився на тих хлопців, які без рук, які без ніг, їм по 20-25 років. Як вони будуть жити”.

І він так тим перейнявся. І потім те все побачене виразилося в його піснях: і Лист до президентів, і Сука-війна, — каже батько Кузьми.

А мати впевнена, що Андрій, якби був живим, нині неодмінно був би в лавах ЗСУ. Бо ще у 2014 році під час АТО співак хотів піти на фронт парамедиком.

Він уже би був там. Я якось говорила зі Світланою, своєю невісткою про це. І ми б з цим нічого не зробили. Бо та тема його дуже боліла, — ділиться Ольга Кузьменко.

Кузьма ще у 2014 році передбачив, що “церковним дзвоном постукає та війна в кожні двері”. На жаль, так і сталось. Однак ціле покоління українців пам’ятає мудрість з текстів Скрябіна та бере з нього приклад. Тому надія на краще жевріє в душі кожного і кожної з нас.

Музикант та лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук з початку повномасштабного вторгнення регулярно їздить на прифронтові території з виступами для військових та людей, що там залишились.

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