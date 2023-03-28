Ой на Івана, та й на Купала! Коли святкують та які традиції цієї ночі

Українське суспільство й досі живе на межі двох вірувань та релігій: з одного боку — християнські свята та пости, а з іншого — язичницькі традиції та обряди. Звісно, зараз уже мало хто вірить у силу язичницьких символів та обрядів, а щорічні святкування організовуються для забави, проте варто пам’ятати традиції наших предків та знати їхнє значення.
Одне із таких свят, яке має більше від язичництва, аніж від християнства — свято Івана Купала. Коли Івана Купала 2023 та що не можна робити у цей день — читай у матеріалі.
Святкування Івана Купала традиційно припадає на ніч з 6 на 7 липня. Це, без перебільшення, найдавніше та найколоритніше свято слов’ян, яким закінчується літній сонячний цикл календарних дохристиянських свят.
З часом свято Купала трансформувалося в церковне свято Різдво Предтечі та Хрестителя Господня Івана, яке тісно переплелося з дохристиянськими віруваннями українців.
Інші назви свята: Іванів день, Купала, Колосок, Ярило, Сонцекрес, Купайло, Іван-травник.
Інші назви свята: Іванів день, Купала, Колосок, Ярило, Сонцекрес, Купайло, Іван-травник.
Свято символізує зв’язок людини із природою та їхню взаємодію.
Святкування літнього свята відбувається біля річок та водоймищ. Молоді хлопці та дівчата стрибають через варту — велике вогнище. Якщо вогонь не роз’єднає їхні руки під час стрибка — парі бути разом та будувати щасливе життя.
Дівчата без пари в цей вечір плетуть вінки та запускають їх водоймою. Той вінок, що попливе далеко, віщує дівчині швидке весілля. Якщо ж вінок тоне — цього року весілля дівчини не відбудеться.
З цим святом також пов’язана й історія квітки папороті. Лише у Купальську ніч на папороті розцвітала чарівна вогняна квітка щастя — кочедижник, тому всі охочі йдуть у ліс шукати її. Як правило, шукали магічну квітку парами.
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За переказами, в ніч на Купала, папороть зацвітає лише на мить і людина, яка зірвала її, зможе розуміти мову тварин і птахів, бачити приховані скарби та входити до будь-яких скарбниць. А також зможе знайти кохання і стати щасливою.
У ці прикмети ревно вірили наші пращури, нині ж молодь святкує Івана Купала задля забави та згадки коренів нашого народу.
Існує кілька заборон, чого не можна робити на Івана Купала:
Квітень буде насиченим на церковні свята: читай, коли наступного місяця готуватися до свят.
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Головне фото: Depositphotos.