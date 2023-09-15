Щоб було смачно та безпечно: календар грибника 2023 та оптимальні терміни, коли збирати гриби

Осінь приносить нам не лише особливу атмосферу та настрій, але й врожайний сезон грибів, з яких можна готувати смачні супи. Адже у цей період найбільш відповідна погода — випадає багато роси, а земля вбирає чимало вологи з опадів. Тому грибникам завжди цікаво знати, коли найкраще відправлятися на тихе полювання.

Та варто зазначити, що під час воєнного стану в ліс ходити заборонено через мінну небезпеку. Тому варто слідкувати за повідомленнями ДСНС та місцевої влади.

Коли збирати гриби — осінь 2023

Грибний сезон починається ще у квітні, але найбільш врожайною все одно буде осінь.

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Вересень

Найчастіше у цей місяць можна знайти білі гриби, підберезники, підосичники, маслюки, лисички, печериці, сироїжки, грузді, рижики, опеньки.

Вдалими днями для збору грибів згідно з місячним календарем будуть: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 вересня.

Жовтень

У жовтні можна знайти трохи менше видів грибів, але все ж грибників будуть тішити білі гриби, підберезники, підосичники, печериці, сироїжки, опеньки, хрящ-молочник справжній.

Найкращі дні для збору грибів: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 жовтня.

Листопад

У листопаді очікувано може бути вже досить холодно, тому знайти можна буде не так багато видів грибів: опеньки, гливи, трюфелі.

Шукати їх варто 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 листопада.

Небезпека у самостійному пошуку грибів

Насамперед варто зазначити, що недосвідчені грибники можуть переплутати неїстівні гриби з їстівними. Крім того, звичайні перезрілі гриби, чи ті, що заражені паразитами, теж можуть бути небезпечними та викликати отруєння. Тому читай, як розпізнати отруєння грибами та надати першу допомогу.

Крім того, не рекомендується самостійно ходити шукати гриби, адже після початку повномасштабної війни РФ проти України зросла небезпека підірватись на мінах чи нерозірваних снарядах. Тому варто дотримуватися вказівок ДСНС та місцевих військово-цивільних адміністрацій.

Також раніше ми пояснювали, чому заборонено ходити в ліс під час воєнного стану.

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