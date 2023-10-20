Категорія С1: на чому можна їздити — перелік транспортних засобів

Люди, які вже складали іспити в сервісних центрах МВС та розуміють тонкощі отримання водійського посвідчення в Україні знають, що існує безліч різних категорій, які дають право керувати різними видами транспорту.
І якщо з В та А все зрозуміло та просто, виникає питання, якими видами транспорту можна керувати, маючи інші категорії. Категорія С1: на чому можна їздити та як отримати — читай у матеріалі.
На офіційному сайті сервісного центру МВС вказано, що є певні категорії транспортних засобів, за якими громадяни можуть бути допущені до керування.
Відповідно до пункту 3 Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 травня 1993 року № 340, транспортні засоби, керування якими дозволяється за наявності посвідчення водія, залежно від їх типів і призначення поділяються на категорії:
За допомогою відкритої категорії С1 можна керувати невеликими й середніми вантажівками вагою приблизно від 3,5 до 7,5 тонн. Причіп має бути до 0,75 тонни.
Важливо зазначити, що якщо у тебе є посвідченням водія, в якому відкрита підкатегорія С, то автоматично отримуєш право на водіння легких і середніх вантажівок, що входять в підкатегорію С1. Відповідну категорію можна відкрити з 18 років.
Через те, що її видають одночасно з категорією С під час навчання в автошколі та складання іспитів (теоретичного та практичного), окремо здавати на категорію не потрібно.
Тобто спеціального навчання для керування ТС у категорії С1 не вимагають.
Тобто спеціального навчання для керування ТС у категорії С1 не вимагають.
Щоб отримати водійське посвідчення категорії С1, в першу чергу потрібно пройти курс у ліцензованій автошколі та скласти іспити в Сервісному центрі МВС.
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