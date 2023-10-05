Магічний ритуал для грошей? Кава з корицею у четвер — що говорити та чому вона така популярна

Інколи здається, що можна повірити у все заради того, аби баланс на карті збільшувався. У соціальних мережах стала популярною кава з корицею у четвер. Це тренд, пов’язаний з езотерикою. Читай детальніше, чи працює ритуал кави з корицею.
Гортаючи відео у соціальних мережах можна натрапити на детальні інструкції про каву з корицею у четвер. За словами езотериків та нумерологів, це має сенс, бо четвер є “грошовим днем” та має енергію Юпітера.
А енергія Юпітера, за езотеричними практиками, має впливати на фінансове благополуччя. Найголовнішим у ритуалах з кавою називають віру та афірмації. Тренд розповсюдився настільки, що кав’ярні у четвер мають значно більше відвідувачів.
Думки коментаторів під відео розділилися — у когось справді збільшився баланс на карті, а в когось ритуал не працює. Сам алгоритм пиття кави такий:
Вірити у ритуал чи ні — справа індивідуальна. Більшість людей поки віддають перевагу традиційним способам заробляння коштів. Але в будь-якому разі кава з корицею буде смачною.
@kapuch_cafe Як думаєте, працює? Чи такі треба йти на роботу????? #кавазкорицею #рітуал #капуч #кавазкорицеючетвер #money ♬ Money, Money, Money – ABBA
Варто зауважити, що астрологія, нумерологія, езотерика та подібні практики не є науками, а тому підтвердження ним немає. Збіги можуть траплятися випадково, але якщо хочеться у щось вірити — чому б і ні.
@anastasias.soul Зберігайте, пийте кавуську і діліться результатами????✨ ♬ Chopin Nocturne No. 2 Piano Mono – moshimo sound design
Зберігайте, пийте кавуську і діліться результатами????✨
Такий ритуал можна використовувати хоча б заради смачної кави, а також покращення самооцінки та віри в себе.
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