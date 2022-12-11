Казкове поєднання користі та смаку: як приготувати три зимові салати за рецептами Марини Боржемської

Чого тільки не може трапитись взимку! До когось приходить віра в дива, а хтось страждає на авітаміноз. Однак розв’язати цю проблему не завжди допоможуть пігулки.

Лікарі частіше радять переглянути свій раціон у холодну пору року та зробити своє харчування більш збалансованим.

Яким воно буде — кожен може вирішити самотужки. Та якщо тобі бракує ідей, ти завжди можеш обрати собі один з рецептів корисних салатів, якими поділилась фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Буряковий салат з горіхами та сиром

Інгредієнти

варений буряк — 2 штуки

сир бринза — 100 грамів

волоські горіхи — 50 грамів

лимонний сік — 1 столова ложка

оливкова олія — 1 чайна ложка

насіння льону — 1 столова ложка

часник — 3 зубчики

спеції до смаку

Спосіб приготування

Насамперед потрібно залити насіння льону трьома ложками окропу та залишити настоятись на 15 хвилин. У цей час натерти буряк на тертці та видавити в нього часник. Після полити буряк оливковою олією та лимонним соком. Подрібнити горіхи, додати до них сіль та трохи підсмажити їх на сухій пательні. Нарізати бринзу на маленькі шматочки та доповнити салат спеціями. Додати до салату бринзу, насіння льону та смажені горіхи, і насолоджуватись смаком.

Вітамінний салат з моркви, яблук та капусти

Інгредієнти

яблука — 3 штуки

морква — 1 штука

капуста — штука

лимонний сік — 1 чайна ложка

оливкова олія — 1 чайна ложка

сіль та перець до смаку

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати дрібно капусту, натерти на тертці яблука і моркву, а потім змішати усе разом. Додати до суміші лимонний сік, оливкову олію та спеції. Насолоджуватись користю та смаком цього простого у приготуванні салату.

Салат з брюссельською капустою, гранатом та пармезаном

Інгредієнти

брюссельська капуста — 500 грамів

горіхи (волоський або мигдаль) — 200 грамів

оливкова олія — 2 столові ложки

лимонний сік — 2 столові ложки

зерна одного гранату

пармезан до смаку

сіль, перець та петрушка до смаку

Спосіб приготування

Рекомендовано почати приготування салату з заправки. Для цього необхідно змішати оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець. Після цього додати у суміш дрібно нарізану петрушку. Тепер можна промити брюсельську капусту, підсушити її за допомогою паперових рушників та розрізати навпіл. Потім додати до капусти заправку, добре перемішати та дати їй настоятись. Перед подачею додати до салату горіхи, зерна гранату та тертий пармезан.

Думаєш, що тобі не під силу приготувати щось подібне за відсутності електроенергії? Або ж просто хочеться чогось іншого? Тоді читай, які страви можна приготувати без світла.

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