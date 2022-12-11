Казкове поєднання користі та смаку: як приготувати три зимові салати за рецептами Марини Боржемської

Чого тільки не може трапитись взимку! До когось приходить віра в дива, а хтось страждає на авітаміноз. Однак розв’язати цю проблему не завжди допоможуть пігулки.
Лікарі частіше радять переглянути свій раціон у холодну пору року та зробити своє харчування більш збалансованим.
Яким воно буде — кожен може вирішити самотужки. Та якщо тобі бракує ідей, ти завжди можеш обрати собі один з рецептів корисних салатів, якими поділилась фітнес-тренерка Марина Боржемська.
Думаєш, що тобі не під силу приготувати щось подібне за відсутності електроенергії? Або ж просто хочеться чогось іншого? Тоді читай, які страви можна приготувати без світла.
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