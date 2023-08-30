Коли бабине літо 2023: все про погоду восени та чого нам чекати

Бабине літо — це цікава пора, коли на календарі вже осінь, а за вікном можна побачити сонячну та теплу погоду. Простими словами — це народна назва періоду від кількох днів до трьох тижнів з теплою та сонячною погодою, яка настає восени. Коли бабине літо та якою буде погода восени 2023 — читай у матеріалі.
У серпні цього року українці відчули на собі справжню пекельну спеку. Позначки термометра досягали +38 градусів тепла. А в деяких регіонах — й більше. Однак за даними Українського гідрометеорологічного центру, вересень не радуватиме українців спекою.
Як зазначається на сайті центру, середня місячна температура передбачається у межах +15-19°С, в Карпатах +12-13°С, що на 1-2°С вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-100 мм, що в межах норми.
На сайтах центрів прогнозів у жовтні в Україні передбачають суттєве похолодання. Тому варто бути готовими до ранніх заморозків. Хоча початок осені буде класичним, помірне тепло змінюватиметься похолоданнями. Тому нам потрібно чекати на два-три бабині літа.
Через те, що у вересні та жовтні не буде такої спеки, як зараз, надалі синоптики прогнозують неприємні сюрпризи (сильне похолодання).
Тому зима цього року настане досить рано.
Тому зима цього року настане досить рано.
А бабине літо розпочнеться в середині вересня, ще одне — в кінці місяця (у другій декаді). Прогнозують, що два бабиних вересневих літа будуть короткотривалими.
Сильну прохолоду прогнозують вже у жовтні. Другий місяць осені подарує перші заморозки. І якщо вдень погода має бути теплою та трішки вітряною, то жовтневі ночі можуть підвести холодом та морозом. Крім цього, саме у жовтні українцям варто чекати на невеликі дощі. Занадто сильних холодів у цей період ще не очікується.
Перших два бабиних літа будуть у вересні. А от третє увірветься приблизно одразу після Покрови (14 жовтня). Попри досить сухий період, вночі температура повітря опускатиметься все нижче, але це ще не означатиме того, що прийдуть сильні заморозки.
Синоптики прогнозують доволі дощовий листопад. Перша частина має бути вологою та з нетривалими опадами. Саме тоді вночі температура опускатиметься у мінуси, а вдень буде трохи вищою за 0°C. Температура повітря трішки підвищиться до кінця цієї десятиденки, при цьому кількість опадів зменшиться. В середині місяця обіцяють незначне потепління. Друга частина має бути доволі теплою, майже без опадів.
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