Коли бабине літо 2023: все про погоду восени та чого нам чекати

Бабине літо — це цікава пора, коли на календарі вже осінь, а за вікном можна побачити сонячну та теплу погоду. Простими словами — це народна назва періоду від кількох днів до трьох тижнів з теплою та сонячною погодою, яка настає восени. Коли бабине літо та якою буде погода восени 2023 — читай у матеріалі.

Коли бабине літо та якою буде погода надалі

У серпні цього року українці відчули на собі справжню пекельну спеку. Позначки термометра досягали +38 градусів тепла. А в деяких регіонах — й більше. Однак за даними Українського гідрометеорологічного центру, вересень не радуватиме українців спекою.

Як зазначається на сайті центру, середня місячна температура передбачається у межах +15-19°С, в Карпатах +12-13°С, що на 1-2°С вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-100 мм, що в межах норми.

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Бабине літо 2023 в Україні: що відомо про погоду в жовтні

На сайтах центрів прогнозів у жовтні в Україні передбачають суттєве похолодання. Тому варто бути готовими до ранніх заморозків. Хоча початок осені буде класичним, помірне тепло змінюватиметься похолоданнями. Тому нам потрібно чекати на два-три бабині літа.

Коли бабине літо 2023: погода на листопад

Через те, що у вересні та жовтні не буде такої спеки, як зараз, надалі синоптики прогнозують неприємні сюрпризи (сильне похолодання).

Тому зима цього року настане досить рано.

А бабине літо розпочнеться в середині вересня, ще одне — в кінці місяця (у другій декаді). Прогнозують, що два бабиних вересневих літа будуть короткотривалими.

Коли бабине літо у 2023 році: що відомо про перші заморозки

Сильну прохолоду прогнозують вже у жовтні. Другий місяць осені подарує перші заморозки. І якщо вдень погода має бути теплою та трішки вітряною, то жовтневі ночі можуть підвести холодом та морозом. Крім цього, саме у жовтні українцям варто чекати на невеликі дощі. Занадто сильних холодів у цей період ще не очікується.

Бабине літо 2023 в Україні: що буде на Покрову

Перших два бабиних літа будуть у вересні. А от третє увірветься приблизно одразу після Покрови (14 жовтня). Попри досить сухий період, вночі температура повітря опускатиметься все нижче, але це ще не означатиме того, що прийдуть сильні заморозки.

Погода у листопаді 2023: що очікувати

Синоптики прогнозують доволі дощовий листопад. Перша частина має бути вологою та з нетривалими опадами. Саме тоді вночі температура опускатиметься у мінуси, а вдень буде трохи вищою за 0°C. Температура повітря трішки підвищиться до кінця цієї десятиденки, при цьому кількість опадів зменшиться. В середині місяця обіцяють незначне потепління. Друга частина має бути доволі теплою, майже без опадів.

Раніше ми розповідали якою буде зима 2023-2024 в Україні.

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