Встигни побачити цвіт сакури: коли та де це можна зробити в Україні

Весна у всіх асоціюється з періодом цвітіння, проте особливу увагу завжди привертає саме квіт сакури. Цвітіння сакури довгий час сприймалося як виключно японське традиційне видовище.
Проте сьогодні зовсім не обов’язково вирушати в далеку Японію, щоб побачити це диво, адже в наші дні сакура росте в багатьох куточках землі, зокрема й в Україні.
Рожевий колір та приємний запах привертають увагу не тільки жителів міст, а й туристів з всієї України.
Сакура — теплолюбне дерево, тому варто дочекатись тепла, щоб глянути на її рожевий цвіт.
Цвітіння сакури зовсім нетривалий процес і займає лише два тижні. До того ж в Україні сезон цвітіння сакур відбувається пізніше, ніж в Японії.
Щоб встигнути побачити її цвіт варто звернути увагу на кінець квітня і початок травня.
Щоб встигнути побачити її цвіт варто звернути увагу на кінець квітня і початок травня.
Проте терміни можуть зміщуватись залежно від погодних умов.
Українці вже давно перейняли японську традицію висаджувати сакури на вулицях міст та навіть біля своїх будинків, тому в Україні зараз багато місць, де можна її зустріти.
Найпопулярнішим є Ужгород, там навіть вже традиційно проводять місцевий фестиваль Сакура Фест. Не менш відомим місцем є Мукачево, туди вже давно приїздять туристи, щоб фотографувати японські вишні.
Крім Мукачева та Ужгорода, сакури можна побачити також в Києві та Львові.
Проте Ужгород може похизуватись не тільки цвітом сакури. Раніше Вікна розповідали, що можна подивитись в Ужгороді та чим цікаве це місто.