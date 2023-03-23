Встигни побачити цвіт сакури: коли та де це можна зробити в Україні

Весна у всіх асоціюється з періодом цвітіння, проте особливу увагу завжди привертає саме квіт сакури. Цвітіння сакури довгий час сприймалося як виключно японське традиційне видовище.

Проте сьогодні зовсім не обов’язково вирушати в далеку Японію, щоб побачити це диво, адже в наші дні сакура росте в багатьох куточках землі, зокрема й в Україні.

Рожевий колір та приємний запах привертають увагу не тільки жителів міст, а й туристів з всієї України.

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Коли цвіте сакура

Сакура — теплолюбне дерево, тому варто дочекатись тепла, щоб глянути на її рожевий цвіт.

Цвітіння сакури зовсім нетривалий процес і займає лише два тижні. До того ж в Україні сезон цвітіння сакур відбувається пізніше, ніж в Японії.

Щоб встигнути побачити її цвіт варто звернути увагу на кінець квітня і початок травня.

Проте терміни можуть зміщуватись залежно від погодних умов.

Де можна побачити цвіт сакури в Україні

Українці вже давно перейняли японську традицію висаджувати сакури на вулицях міст та навіть біля своїх будинків, тому в Україні зараз багато місць, де можна її зустріти.

Найпопулярнішим є Ужгород, там навіть вже традиційно проводять місцевий фестиваль Сакура Фест. Не менш відомим місцем є Мукачево, туди вже давно приїздять туристи, щоб фотографувати японські вишні.

Крім Мукачева та Ужгорода, сакури можна побачити також в Києві та Львові.

Проте Ужгород може похизуватись не тільки цвітом сакури. Раніше Вікна розповідали, що можна подивитись в Ужгороді та чим цікаве це місто.