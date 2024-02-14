Чекаємо дуже довго, а милуємось лише кілька тижнів: коли цвітуть півонії в Україні

Півонії є одними з найулюбленіших квітів багатьох дівчат. Вони зачаровують своїми бутонами та солодким ароматом. Але найсумніше, що півонії цвітуть лише кілька тижнів.

А щоб кущ був багатий на бутони, а не тільки на листки, може знадобитися кілька років. Ми розповімо, коли цвітуть півонії в Україні.

Коли цвітуть півонії

Період цвітіння півоній настає, залежно від сорту, погодних умов та років життя рослини. Але в середньому півонії починають цвісти у червні. У тепліших регіонах бутони на кущах півонії можуть з’явитися в середині або наприкінці травня.

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Середні терміни цвітіння півонії становлять до 15 днів, це залежить від температури та того, як сонячні промені припікають кущ.

Коли починає цвісти півонії після посадки в ґрунт

Хоч як сильно хочеться якнайшвидше побачити прекрасні бутони на кущах півонії, цвістимуть вони лише через кілька років після висадки в ґрунт.

Спочатку кущ укорінюється та пристосовується до нових умов життя. У перший рік точно не слід чекати бутонів, а пагонів буде лише кілька.

Наступного року коріння куща продовжує товщати, кількість стебел збільшується вдвічі. Тоді можна побачити маленькі бутончики. Але у цьому разі їх краще зірвати. Адже, якщо цього не зробити, рослина витрачатиме всі сили на харчування бутонів і залишиться без корисних речовин.

Уже на третій рік на кущі можуть з’явитися гарні бутони, але їх буде небагато, можливо, лише один. Тому, якщо ти хочеш вирощувати півонії, слід набратися терпіння та якісно доглядати за квітами.

Раніше ми розповідали, чим удобрювати півонії, щоб гарно росли.

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