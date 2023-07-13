Зовсім незабаром: коли День бухгалтера 2023 в Україні та як його святкують

Бухгалтери — це представники однієї із найвідповідальніших професій. Бо вони мають справу з документацією фінансової частини кожного бізнесу.

Якщо серед твоїх родичів, друзів чи знайомих є бухгалтери — не забудь їх привітати. Адже в Україні День бухгалтера відзначають 16 липня. Коли День бухгалтера 2023 у світі та як його святкують — читай в матеріалі.

Міжнародний день бухгалтера: дата

Міжнародний день бухгалтера щорічно відзначають 10 листопада. Стосунок до події мають усі, хто пов’язані з бухгалтерською, економічною чи аудиторською діяльністю. Тому в Україні День бухгалтера святкують двічі — влітку та восени.

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Відзначають це свято на підставі датованого 18 червня 2004 року указу Президента України 662/2004. На День бухгалтера 2023 дата свята була обрана не просто так.

Вона встановлена 16 липня тому, що саме в цей день в суверенній Україні, в 1999 році, прийняли Закон України, де були закріплені основні положення Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.

День бухгалтера 2023 в Україні: в чому суть свята

У цей день важливо нагадати про важливість професій бухгалтерів та аудиторів. Це стосується не тільки професіоналів, а й студентів, які лише мають намір освоїти тонкощі цієї нелегкої роботи.

Як святкують День бухгалтера в Україні

За традицією, у багатьох компаніях влаштовують різноманітні кооперативи, де співробітники спілкуються у невимушеній атмосфері. Багато керівників нагороджують найстаранніших співробітників преміями чи словами подяки. Колеги обмінюються подарунками.

Хто святкує День бухгалтера 2023

Свято відзначають викладачі економічних вишів, студенти та фахівці у сфері бухгалтерського обліку. Також його святкують й студенти бухгалтерських коледжів.

Чим займається бухгалтер

Бухгалтери — це не тільки ті люди, які знають все про дебет з кредитом. Саме бухгалтери:

займаються нарахуванням заробітної платні;

готують звітність до фіскальної служби;

слідкують за фінансовими потоками;

стежать за витратами на виробництві;

проводять інвентаризацію та обробляють документацію.

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