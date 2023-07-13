Свята

Зовсім незабаром: коли День бухгалтера 2023 в Україні та як його святкують

Анна Голішевська, редакторка сайту 13 Липня 2023, 12:00
Бухгатер
Фото: Unsplash

Більше новин
Вибухи у селі Микільське сьогодні 13 липня 2023: що відомо про вибухи та наслідки
Поцілили снарядом у подвір’я та вбили літню жінку: що відомо про наслідки вибухів у селі Микільське на Херсонщині
Медичний канабіс
Медичний канабіс в Україні буде легалізовано? Що варто знати про канабіноїди та кому потрібне таке лікування
Печія у вагітних
Турбує печія під час вагітності? Як позбутися неприємних симптомів, щоб не нашкодити малюку
Чим кропити огірки, щоб не жовтіли: поради, які будуть у пригоді
Жовтіє урожай? Чим кропити огірки, щоб вони не жовтіли та не мали хвороб
Дивитись більше

Матеріали по темі

Вибухи у селі Микільське сьогодні 13 липня 2023: що відомо про вибухи та наслідки
Поцілили снарядом у подвір’я та вбили літню жінку: що відомо про наслідки вибухів у селі Микільське на Херсонщині
Зовсім незабаром: коли День бухгалтера 2023 в Україні та як його святкують
Вибухи у Запоріжжі: російський БПЛА впав у міському парку, серед поранених — діти
Карта радіаційного фону в Україні
Хвилюєшся за ситуацію біля АЕС? Тоді онлайн-карта радіаційного фону в Україні точно для тебе
пенсія за кордоном
Чи будеш ти отримувати пенсію, якщо живеш за кордоном? Відповідь Пенсійного фонду

Відео
Карта бойових дій в Україні 13.07.2023 онлайн

Росіяни залякують місцевих, але на полі бою це не допомагає: карта бойових дій в Україні 13 липня у режимі онлайн
0:05:32
Народилася в перші хвилини війни: історія маленької Саші
Найщасливіший та найстрашніший день. Історія Саші, яка народилася у перші хвилини повномасштабної війни
0:30:39
Єнс Столтенберг
Результати, основні тези, декларація G7: як пройшов саміт у Вільнюсі та що отримала Україна
0:03:33
12-річній дівчинці зробили складну пересадку нирки: щемлива історія
Посмертна трансплантологія врятувала маленьке життя. 12-річній Антоніні зробили складну пересадку нирки
0:03:51
Англійська незабаром стане обов’язковою: скільки коштує її вивчити
Без неї буде складно. Скільки коштує вивчення англійської в Києві та Ужгороді — вартість курсів
0:04:48
Вікторія Андруша
Голос Вікторії. Як одна історія здатна розбурхати суспільство — розповідь вчительки про російський полон
Карта бойових дій в Україні 12.07.2023 онлайн
Відбивають атаки на землі та тримають оборону неба: карта бойових дій в Україні 12 липня у режимі онлайн
0:10:21
Фонд Олени Пінчук
Допомога матерям та жінкам на передовій — долучайся до проекту Час настав
0:06:05
Родичі загиблих військових не можуть отримати законні виплати
Держава в смартфоні, але не для своїх героїв. Родичі загиблих військових не можуть отримати законні виплати
0:03:54
Чому до нас ніхто не приїздить? Люди самотужки відновлюють Благодатне
Дитячі ліжечка серед руїн. Жителі Благодатного самотужки відновлюють заміноване село
Більше відео
Київський торт: покроковий рецепт в домашніх умовах від Євгена Клопотенка
Читати далі
Шаленієш від самої згадки про нього? Як приготувати київський торт
Як почистити праску від нагару та накипу в домашніх умовах
Читати далі
Не доведеться купувати нову: як почистити праску від нагару та накипу

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь