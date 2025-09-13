Чи не найпопулярніша професія на ринку: коли День програміста 2025

Серед безлічі професійних свят не забуваймо і про День програміста. Коли його відзначають, розповідаємо у нашому матеріалі.

Коли День програміста в Україні 2025

День програміста в Україні у 2025 році святкують 13 вересня.

Насправді День IT-працівника вважається неофіційним святом програмістів. Його завжди відзначають саме на 256-й день року, адже 256 — це кількість чисел, яку можна виразити за допомогою восьмирозрядного байта.

7 січня — ще один День програміста. Ця дата вважається міжнародною та прийнятою до святкування у багатьох країнах світу.

Як святкують День програміста

Найчастіше День програміста представники професії відзначають у своїх професійних колах. Разом з командою вони організовують цікаві заходи, поїздки, спортивні змагання тощо.



Коли ж настали часи дистанційної роботи, більшість компаній замість масових заходів почали обирати подарунки.

Часто на День програміста спеціалісти з внутрішніх комунікацій відправляють посилки для своїх працівників. У них можуть бути різноманітні смаколики, чашки, пледи, гаджети, рюкзаки тощо.

Програміст — одна найбільш оплачуваних та популярних професій не тільки в Україні, а й по всьому світу.

Та окрім високої зарплати, IT-фахівці часто-густо отримують “у подарунок” проблеми зі здоров’ям. Здебільшого скаржаться на зір, болі у спині та шиї.

Зауважимо, що з домашньою технікою програміст вам навряд чи допоможе. Людина, яка роками вивчала складні мови програмування, не завжди знається на тому, як полагодити принтер чи побутову техніку.

Водночас наші IT-спеціалісти потрібні у європейських країнах уже багато років. Також вони мають хороші результати в Америці та Азії.

Неможливо уявити сучасний світ без програмного забезпечення. Усе, з чим ми стикаємося за комп’ютером, є результатом праці програмістів. Кожен електронний пристрій — від Wi-Fi-роутера до телефона — проходить через їхні руки.

В Україні найбільше зареєстрованих IT-спеціалістів традиційно проживають у Києві та Київській області. Далі йдуть Харківська, Львівська та Одеська області. Найчастіше ІТ-фахівці виїжджають з Донецької, Полтавської, Херсонської, Житомирської, Волинської, Рівненської, Сумської та Чернігівської областей.

Цікаво, що цифрова трансформація в Україні стала державною програмою.

Втім, багато програмістів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну виконують не тільки робочі завдання, а й шукають способи використати технології, щоб чинити опір та протидіяти пропаганді РФ.

Наприклад, на початку війни міністр цифрової інформації закликав цивільних громадян, які знаються на цифрових технологіях, приєднатися до ІТ-армії країни.

