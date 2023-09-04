Манить паломників з усього світу: коли в Умань приїжджають хасиди?

Попри те, що в Україні триває повномасштабна війна, хасиди з усіх куточків світу готові приїхати в Україну на свято Рош га-Шана.

Це свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Його святкують за першою та другою тішрею, що зазвичай припадає на кінець вересня — початок жовтня.

У 2023 році хасидів слід чекати вже на початку вересня, адже свято починається в п’ятницю 15 вересня і триває до неділі 17 вересня. Як і завжди, ідеальним місцем для святкування Рош га-Шана є Умань.

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Чому хасиди приїздять в Умань?

Умань — містечко у Черкаській області можна назвати мальовничим та спокійним, проте хасидів приваблює зовсім не природа чи місцевий плин життя. В Умані похований шанований мудрець-цадика Нахмана з Брацлава.

Послідовники Нахмана вважають, що могилу мудреця треба відвідати хоча б раз у житті. Найкращий час для цього, звісно ж, Рош га-Шана.

Хасиди вірять, якщо в це свято запалити біля могили свічки й прочитати особливу молитву про Спокуту, то душа померлого праведника буде особисто просити Бога пробачити твої гріхи.

Скільки паломників планує відвідувати Україну на Рош га-Шана

Попри повномасштабне вторгнення і заклики української влади утриматися від поїздок, на святкування Рош га-Шана у 2022 році приїхало 23 тисячі паломників.

Під час зустрічі міської влади, силових структур та посадовців Ізраїля Надзвичайний та Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський розповів, що у 2023 році до Умані планують приїхати близько 30 тисяч хасидів.

А детальніше про свято Рош га-Шана та його традиції читай у матеріалі.

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