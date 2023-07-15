Коли копати молоду картоплю 2023 та яких правил важливо дотримуватись у процесі

Анна Голішевська, редакторка сайту 15 Липня 2023, 09:45
Картопля
Фото: Unsplash

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Коли копати молоду картоплю 2023 та яких правил важливо дотримуватись у процесі
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