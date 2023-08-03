Усе залежить від метаболізму. Коли краще пити вітаміни та чому це важливо

Просте слово вітаміни вже давно стало міцно асоціюватись з поняттям користі. Хворієш чи погано почуваєшся? Тобі на допомогу завжди прийдуть вони. І лікарі ж наче рекомендують.

Хтось навіть полюбляє на перехідний сезон готувати цілий арсенал вітамінів. Та не завжди така надмірність може бути в користь. Особливо, коли не знаєш, як та коли пити вітаміни.

Лікарка та health-експертка Уляна Вернер розповіла Фактам ICTV.Здоров’я, як правильно приймати вітаміни.

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Чому при прийомі вітамінів варто звертати увагу на час

Насамперед необхідно знати, що час прийому вітамінів — важливий, адже для кращого засвоєння, варто звертати увагу на метаболізм.

Наприклад, експерта впевнена, що прийом харчових добавок вночі — це погана ідея. У цей час травлення та метаболізм людини сповільнюється, а тому засвоїти усі корисні речовини неможливо у повному обсязі.

Тому найкращий час для прийому вітамінів — це день. Однак необхідно зважати ще й на тип харчових добавок, оскільки деякі з них краще пити вранці, а деякі — за вечерею.

Коли та які вітаміни пити

Вітаміни А, D, E, К краще приймати разом з їжею, яка містить жири, оскільки вони допомагають перенесенню цих речовин через стінку кишківника до крові. Тому лишається тільки обрати, коли буде пити вітаміни — у сніданок, обід чи за вечерею.

Вітамін С — розчинний у воді, тому може добре засвоюватись незалежно від їжі. Та найкращий час для його прийому — це ранок, до сніданку, щоб підтримувати енергію протягом дня.

Вітаміни групи В також розчинні у воді, тому їх можна приймати у будь-який час. Однак варто звернути увагу, що вони здатні збільшувати енергію, тому їх краще приймати вранці чи під час обіду.

Та завжди можна також звіритись з інструкцією чи проконсультуватись у лікаря, який не лише порадить, коли пити вітаміни, але і які варто обрати саме тобі.

Уляна Вернер своєю чергою наголошує, що найкращий спосіб споживання вітамінів — це різноманітний раціон. Тому потрібно спробувати дотримуватись збалансованого харчування, сповненого овочами та фруктами.

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