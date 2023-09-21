Коли можна обривати яблука на зиму 2023 і як краще зберігати урожай: оптимальні терміни

Щоб не зіпсувати врожай, слід знати, як та коли потрібно збирати яблука. Адже різні сорти обривають у різний час. Коли можна обривати яблука на зиму та що потрібно про це знати — читай у матеріалі.
Сорти яблук ділять найчастіше на три групи.
Аби точно зрозуміти, достигло яблуко чи ні, важливо користуватися такими лайфхаками.
Для того, аби яблука збереглися подовше, потрібно дотримуватися основних правил збору.
Раніше ми розповідали, як сушити жасмин на чай.
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