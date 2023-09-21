Коли можна обривати яблука на зиму 2023 і як краще зберігати урожай: оптимальні терміни

Анна Голішевська, редакторка сайту 21 Вересня 2023, 21:30
Коли можна обривати яблука на зиму 2023 і як краще зберігати урожай: оптимальні терміни
Фото: Unsplash

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