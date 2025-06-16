Коли найдовший день у 2025 році: дата літнього сонцестояння та його особливості

Літо радує нас довгими, ясними днями, теплим сонцем, різнобарв’ям квітів та плодів. І саме влітку нас очікує найдовший день у році. Читай про те, коли буде найдовший день влітку і які астрономічні особливості з ним пов’язані — у нашому матеріалі.

Місяць, пов’язаний з найдовшим сонцестоянням у 2025 році — це червень. Саме в червні завдяки літньому сонцестоянню мешканці Північної півкулі можуть насолодитися найдовшим днем та найкоротшою ніччю у році. Літнє сонцестояння настає, коли Північний полюс Землі досягає максимального нахилу в бік Сонця.

У цей день сонячна активність досягає свого піка. І це робить його особливо енергетично насиченим. Саме в цей час можна отримати приплив життєвих сил, енергії та заряд натхнення. Це також найвдаліший час для медитацій, духовних практик, ритуалів, які спрямовані на саморозвиток.

Коли найдовший день 2025 року

Цього року сонцестояння настане у суботу, 21 червня 2025 року о 05:41. Саме тоді Північна півкуля залишатиметься під інтенсивним сонячним освітленням, а тривалість дня стане максимальною.

Коли найдовший день і найкоротша ніч

21 червня — число найдовшого дня і найкоротшої ночі.

З давніх часів день літнього сонцестояння сприймався як день нових можливостей. Вважається, що в цей день всесвіт стає більш сприятливим для здійснення планів, мрій та бажань.

Саме з цього моменту починається відлік астрономічного літа. Після 21 червня сонце перебуватиме у небі все менше часу, аж допоки 21 грудня ніч не стане довшою за день.

Традиції святкування найдовшого дня у році

Це чудовий час для того, щоб розпочати нові проєкти та поставити перед собою, здавалось би, нездійснені цілі.

Для наших предків-слов’ян день літнього сонцестояння був одним з найважливіших свят у році. З ним пов’язували безліч ритуалів та обрядів, які мали забезпечити хороший урожай, здоров’я та щастя на весь рік.

Найвідомішим святом, яке припадало на день літнього сонцестояння, був Іван Купала, що трансформувалося в християнське свято Івана Хрестителя. Природні стихії — вогонь і вода були головними атрибутами свята.

Молодь перестрибувала через багаття, дівчата пускали вінки за водою, співали пісень та водили обрядові хороводи. Трави й росу, зібрані на світанку, застосовували як надійні ліки, а ще це був час магії, коли можна зустрітися з лісовиком, мавкою, русалкою та іншою нечистою силою.

День літнього сонцестояння супроводжувався багатьма прикметами:

якщо у цей день буде тепла та ясна погода, чекай на вдалий врожай;

дощ означає холодну та вологу осінь;

висока температура — до спекотного літа та нестабільної погоди;

туман і хмари до менш сприятливих умов у наступному сезоні;

безвітряна погода до мирного і спокійного року;

якщо сонце сховається за хмарами, можуть настати недобрі часи.

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