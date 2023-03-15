Коли обрізати вишню навесні: поради, щоб ягоди були великими та соковитими, а гілки — слухняними

Щовесни для садівника настає час обрізати вишню. Цей процес важливий, адже від нього залежить якість ягід, які ростимуть на дереві. А також це дозволяє сформувати зовнішній вигляд дерева, воно буде охайним, гілки не ростимуть хаотично. Ми розповімо, коли можна обрізати вишню навесні.

Коли можна обрізати вишню навесні

Вишню обрізають з настанням теплої весни. Цей процес не прив’язаний до конкретної дати. Треба слідкувати за погодою. Зазвичай обрізання вишні припадає на другу половину березня, якщо зима була відносно теплою. У регіонах з холоднішим кліматом вишню можуть обрізати у квітні або на початку травня.

Головне, що має пам’ятати садівник, — вишню треба обрізати до початку руху соку.

Про те, що сік вже почав рухатися по дереву, можна зрозуміти завдяки набряклим брунькам. Якщо ти вирішив(-ла) обрізати вишню, але пішов дощ чи сніг, краще відкласти цю справу. По-перше, погані погодні умови ускладнять процес, а по-друге, рани на деревах гірше заростатимуть.

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Навіщо обрізати вишню навесні

Садівники обрізають вишню навесні та восени, але їхні цілі відрізняються. Навесні формують крону дерева, щоб покращити врожайність та уникнути загущеності гілок. І якщо це зробити правильно, то восени навіть не треба буде братися за секатор.

Також обрізання вишні навесні не дає гілкам сплутатися між собою, вони ростуть у заданому напрямку. Це запобігає хворобам, що можуть ослаблювати дерево і впливати на його плоди.

Необрізані гілки ростуть хаотично, плутаються та заважають одна одній. Це забирає у дерева багато поживних речовин та ослаблює його, що впливає на формування плоду. Ягід може бути дуже мало, вони будуть маленькими й несмачними.

Головні цілі обрізання вишні навесні:

формування крони;

регулювання продуктивності;

видалення старих та пошкоджених гілок;

покращення плодовитості;

омолодження дерева.

При обрізанні вишні треба прибирати пошкоджені та сухі гілки. Якщо частина гілок підмерзла за зиму, їх варто видалити до живої тканини (якщо гілка важлива для формування крони) або на кільце (якщо ні).

Основні правила обрізання вишні

Є кілька основних правил, яких треба дотримувати під час обрізання вишні навесні:

найпершими зрізати гілки, які розміщуються щільно одна до одної та заважають доступу світла до стовбура і плодів;

другими прибирати гілки, що сплітаються одна з одною;

якщо гілки занадто сильно сплелися між собою, зрізати обидві;

відпилювати застарілі, хворі та ушкоджені пагони;

проріджувати крону від зайвих пагонів;

укороченню піддають лише молоді вишні, не старше трьох-чотирьох років;

однорічні пагони, довші за 0,5 м, треба зменшувати на ⅓;

річний приріст у дерева, що плодить, не треба обрізати, адже воно може засохнути.

Раніше ми розповідали, коли обрізати виноград навесні.

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