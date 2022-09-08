Перехід на зимовий час. Коли потрібно перевести годинник?

Десятиліттями українці переводять свій годинник восени та навесні. Уже зовсім скоро нам знову доведеться перевести годинник на годину назад.

Коли саме переводити годинник на зимовий час у 2022 році, читай у матеріалі.

Коли потрібно перевести годинник: перехід на зимовий час 2022

За кілька тижнів, 30 жовтня, о 4-й годині ранку українці переведуть годинник на годину назад.

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Якщо твій телефон підключений до інтернету, годинник на ньому може перевестися автоматично. Однак, прокинувшись 30 жовтня, насамперед переконайся, чи правильний час на твоїх пристроях.

У Європі також продовжують переводити годинник, а у світі цей метод використовують майже 80 країн.

Багато років поспіль Єврокомісія міркує над тим, щоб скасувати переведення стрілок навесні та восени.

У цьому питанні наша країна прислухається до Європи, але політики не можуть дійти спільної думки. Рік тому законопроект про переведення годинника не схвалили в Раді, тому питання часу так і залишається відкритим.

Для багатьох людей переведення годинників спрощує життя, а українці з нетерпінням чекають, коли вже можна буде перевести годинник.

Восени цей процес приносить радість, адже випадає нагода поспати на годину довше. Навесні, навпаки, доводиться вставати раніше через переведення годинника на літній час.

Для того щоб твій організм адаптувався під новий час, радимо дотримуватися певних порад:

За тиждень до переведення годинника постарайся нормалізувати свій сон.

Не зайвим буде відпочити. Більше гуляй на свіжому повітрі та проводь час так, як тобі подобається.

Намагайся не допускати сильного стресу.

Слідкуй за своїм харчуванням. Корисна та смачна їжа принесе тобі не менше користі, ніж гарний сон.

А ще можеш звернути увагу на дихальні практики, медитації та йогу. До речі, якщо хочеш розпочати знайомство з йогою, але не знаєш, із чого почати — шукай у нашому матеріалі поради для початківців.

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