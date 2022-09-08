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Перехід на зимовий час. Коли потрібно перевести годинник?

Анна Голішевська, редакторка сайту 08 Вересня 2022, 07:00
Коли потрібно перевести годинник
Фото: Unsplash

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