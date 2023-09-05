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Перехід на зимовий час. Коли потрібно перевести годинник?

Анна Голішевська, редакторка сайту 05 Вересня 2023, 13:30
Коли переводять годинник
Фото: Unsplash

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