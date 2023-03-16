Коли пікірувати перець весною: правила пересадки та вдалі дати за місячним календарем

З першим промінням сонця навесні варто вже планувати садово-городні роботи. Оскільки погода ще може бути нестабільною, найкраще розсаду приготувати вдома, а з першими теплими ночами — висадити у відкритий ґрунт. Наприклад, перець: як правильно пікірувати перець та для чого це робити — читай у матеріалі.

Що таке пікірування перцю та чи потрібно його робити?

Як правило, під пікіруванням мається на увазі пересадження розсади, яка підросла, у відкритий ґрунт чи у більші горщики.

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Пікірувати рослини, зокрема й перець, варто для того, щоб у них розвивалася коренева система.

Зверни увагу, що перець погано переносить будь-яке пошкодження коренів і довго відновлюється після пересадки, тому пікірування слід проводити дуже акуратно.

Якщо все зробити акуратно, то коренева система перцю буде засвоюватися на більших територіях землі.

Коли можна пікірувати перець у березні

Пікірувати перець можна у фазі двох справжніх листочків. Пікірування розсади перцю також можна проводити як тільки почне утворюватися перша пара справжнього листя.

Від моменту посіву до пікірування проходить від трьох до чотирьох тижнів.

Але не варто рахувати лише дні: краще звертати увагу на розвиток самої рослини, її пагона та коренів.

І солодкий, і гострий перець пікірують на висхідний місяць, тобто в ті дні, коли місяць збільшується в розмірах. Ця фаза наступає після молодика.

Коли пікірувати перець у березні за місячним календарем

Сприятливі дні пікірування перцю у березні 2023:15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Підготовка до пікірування перцю

Для вдалого пікірування перцю варто підготувати ґрунт, тару та кілька добрив.

Підготовка ґрунту

Ґрунт для пікірування перцю можна використовувати такий, який був і при посіві. Головне, аби він був пухким, нейтральним за кислотністю.

Як правило, ґрунтову суміш роблять на основі торфу з додаванням піску.

Також до землі треба додати добрива для родючості.

Підготовка розсади

За чотири години до пікірування розсаду рекомендується рясно пролити теплою водою, щоб ґрунт не обсипався з корінців при їх пересадці, а земляна грудка добре відділялася.

Як пікірувати перець: покроково

Наповни пікірувальні місткості ґрунтом на 3/4; Посередині зроби заглиблення для рослини; Акуратно, ложечкою, підчіпляй сіянці; Посади молоді сіянці в лунку, злегка заглиблюючи, але стеж, аби земля не торкалася сім’ядольних листочків; Злегка присип корені землею та пролий теплою водою; Після цього перенеси рослини у прохолодне місце, захищене від прямих сонячних променів.

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