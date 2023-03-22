Коли пікірувати помідори 2023: терміни для пересадки розсади

Анна Голішевська, редакторка сайту 22 Березня 2023, 16:45
томати
Фото: Unsplash

Більше новин
Київський торт: покроковий рецепт в домашніх умовах від Євгена Клопотенка
Шаленієш на саму згадку про нього? Як приготувати київський торт
Баклажани
Коли сіяти баклажани на розсаду 2023 і що для цього потрібно
Історія порятунку жінки за допомогою дрона з написом Йди за мною
Йди за мною! Неймовірна історія порятунку жінки за допомогою дрона
як врятуватись під час ракетного удару
Складається за секунду, як паперовий! Які будівлі найбільш небезпечні під час ракетного удару та як із них врятуватись
Дивитись більше

Матеріали по темі

Баклажани
Коли сіяти баклажани на розсаду 2023 і що для цього потрібно
Чим підживити малину навесні 2023: коли і як це правильно робити
Для здоров’я кущів і смачних ягід: чим підживити малину навесні 2023
Чим підживити півонії навесні 2023: коли і як це правильно робити
Чим удобрювати півонії навесні, щоб великі бутони тішили око
Коли садити лілії навесні
Невибаглива у всьому: як садити лілії у відкритий ґрунт навесні

Відео
0:05:08
Історія порятунку жінки за допомогою дрона з написом Йди за мною

Йди за мною! Неймовірна історія порятунку жінки за допомогою дрона
0:05:58
Білий Янгол: як проходить евакуація з Донеччини
Хочу, щоб виїхали діти! Поліціянт групи Білий Янгол розповів, як проходить евакуація з прифронтових зон
0:02:49
Хочу жити
Інформаційні постріли як другий шанс для нелюдів: як ЗСУ заохочують росіян здаватися в полон
Карта бойових дій в Україні 22.03.2023 онлайн
Масована атака дронами та безрезультатні наступи росіян: карта бойових дій в Україні 22 березня в режимі онлайн
0:02:59
Екологічна переробка пластику
Екологічні технології для пластику — як на Вінниччині переробляють шкідливі відходи
Ольга Осадча
Горіла машина і люди в ній! Неймовірна історія бойової медикині, яка вивозила поранених та сама отримала поранення
0:03:17
Як працюють військові аеророзвідки: один день з роботи
Поки серця битимуться, нищитимемо окупантів! Один день із життя військових аеророзвідки
пісочин
Одна ракета — понад 10 млн грн збитків: наслідки терору в Пісочині
0:04:57
Як отримати громадянство України
Треба обов’язково скласти іспит з української мови та історії! Як отримати громадянство України
0:03:47
Посівна-2023 в Україні: як аграрії працюють на всіяних снарядами полях
Посівна 2023, яка вже стала подвигом! Як українські аграрії працюють на полях, всіяних снарядами
Більше відео
Баклажани
Читати далі
Коли сіяти баклажани на розсаду 2023 і що для цього потрібно
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь