Коли пікірувати помідори 2023: терміни для пересадки розсади

Пікіруванням називають пересадку розсади з великої ємності в індивідуальні контейнери. Розсаду помідорів краще при цьому розпікувати раніше, ніж пізніше. Також треба стежити, щоб сіянці томату не переросли.

Ці овочі нормально переносять пересадку, тому можна не боятися, що паростки не приживуться у маленькій ємності. Коли пікірувати помідори і як це правильно робити — читай у матеріалі.

Коли пікірувати помідори: найкращі терміни

Пікірувати томати потрібно через 21 день після посіву. Тоді з’являються два – три справжні листки. Важливо розуміти, що точних вікових обмежень тут немає.

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Якщо на листі з’явилися пожовклі краї, відбувається загущення посадок, то помідори вже потрібно пікірувати. Пікірування не означає одноразову пересадку рослин.

Дехто пікірує томати двічі або тричі. Часте пікірування робить томати міцнішими.

Пікування розсади помідорів: який має бути ґрунт

Одне з найкращих волокон для висівання томатів — кокосове. Цей субстрат добре підходить для зростання сіянців до пікірування. При посадці також він не травмує коріння. Ґрунт можна або купити у спеціалізованому магазині, або зробити самостійно.

Для того щоб зробити ґрунт для помідорів у домашніх умовах, візьми торф, дернову землю, перегній і втричі менше піску. На склянку готової суміші додай склянку деревної золи.

Суміш перед посадкою потрібно обробити, поливаючи окропом з додаванням калію перманганату, а потім розчином (1 ст. л. на 10 л води).

Томати пікірують як у ящики та контейнери, так і в горщики чи склянки. Найкраще пересаджувати томати в окремі ємності.

Правила пересадки томатів

Полий розсаду водою перед пікіруванням. Томати витягай ложкою або виделкою, якщо під рукою немає спеціальних інструментів для пікірування. При цьому краще не обривати коріння перед пікіруванням. Під час пікірування вибирай найсильніші рослини. Слабкі та хворі екземпляри видали. На дно склянки для пересадки насип ґрунт. Розсаду із землею перемісти в нову, більш простору ємність. Засип невелику кількість землі та полий. Досип землю в частину горщика. Ще раз полий. Нове коріння утвориться протягом двох – трьох днів після пересадки. Після пересадки рослини не можна ставити одразу на яскраве сонце. Перші дні краще їх притіняти. Добрива можна вводити через два тижні після пересадки.

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