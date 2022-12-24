Святу бути чи не бути? Коли правильно святкувати Різдво Христове — 25 грудня чи 7 січня

У кожного існує своє вічне питання. І якщо у наших друзів-британців воно звучить як “бути чи не бути”, то у нас в українців — це “25 грудня чи 7 січня”. У застосунку Дія навіть завели нове відповідне опитування.

Через те що ми мали за всю свою історію існування досить тернистий шлях до свободи, за яку й досі боремося, традиції та побут наших пращурів зазнавали чималих змін.

Однак що ж тепер робити нам? Коли правильно святкувати Різдво Христове? Вікна розібрались у питанні, щоб у тебе було більше часу на святкування замість довгих пошуків простої відповіді.

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Звідки почалась вся плутанина

До 1582 року у всьому світі існував лише один календар — Юліанський. Маленький спойлер: за ним ми зараз і святкуємо релігійні свята, але він трохи застарілий.

Чому його вирішили змінити? Все досить просто. Довгий час залишалась одна деталь, яку ніхто не помічав — наша планета обертається навколо Сонця не рівно за 365 днів, а у високосний рік на день більше. Завжди залишається ще близько п’ять годин 48 хвилин.

І якщо до 1582 року це не мало вже такого великого значення, то у момент відкриття правди виявилось, що ці години назбирались на цілих 14 днів.

Тобто Юліанський календар почав працювати неправильно, як зламаний годинник, та відставав від реального життя.

А це було дуже важливо для вірян. Тому першочергово повідомили про знахідку Папу Римського Григорія XIII, який і наказав виправити все, а на його честь вирішили назвати новий правильний календар — Григоріанський.

Чому українці не перейшли на новий календар

Насправді чимала частина українського народу перейшла де-юре на новий календар. Проте станом на 1582 рік наші землі перебували у складі Речі Посполитої, а наш народ не надто радів тому, що у нього забрали свободу. Тож і йти на поступки владі бажання не було.

Таким чином, ймовірно, українці вирішили зберегти старі дати святкувань як частинку власної ідентифікації.

Коли минуло вже досить багато часу, у 19 столітті інша окупаційна влада, але вже Російської імперії, знову повернула в життя українців Григоріанський календар, прийнявши його на “своїх” територіях.

Проте Російська православна церква зберегла для святкувань дати з Юліанського календаря, що насаджувала і на захоплених територіях. Таким чином ще принаймні шість автокефалій, які раніше були під владою Росії, продовжують дотримуватися цього календаря.

Таким чином різні окупаційні режими та спроби “підрівняти” українців під себе створили на наших теренах не лише питання, якою мовою спілкуватись, але й коли святкувати Різдво.

Коли правильно святкувати Різдво

Насамперед необхідно зазначити, що це свято для кожного по-своєму особливе. А, можливо, дехто взагалі не має бажання чи можливості його відзначати. Тому обирати дату необхідно лише з огляду на власні почуття.

Якщо ти відчуваєш, що прагнеш щось змінити та спробувати організовувати святкування 25 грудня, тоді ніхто не має бути тобі на заваді. Лише дотримуйся комендантської години та правил безпеки.

У разі, якщо твоє серце поки не в змозі відпустити давню традицію твоєї сім’ї й ти хочеш ще хоча б раз повернутись у ту особливу атмосферу, тоді відсвяткуй 7 січня. Або ж ти завжди можеш вибрати третій варіант та зібратись з рідними двічі у кожну із дат. Чому б і ні, якщо час з близькими настільки цінний?

Проте якщо перейти до сухих фактів, то чимало аргументів зводиться до того, що варто спробувати перейти на святкування 25 лютого. Насамперед це пояснюється тим, що ми самі живемо за Григоріанським календарем, а отже, обирати старі дати для святкувань досить нелогічно, оскільки вони не співпадають з реальним часом.

Крім того, чимало прихильників цієї ідеї зазначають, що такий крок зможе допомогти нам ще раз відмежуватись від країни-агресорки, яка на новий стиль святкування так і не перейшла.

Однак з іншого боку, якщо користуватись лише Григоріанським календарем, тоді доведеться змінювати практично усі дати церковних свят, що може спричинити плутанину, або ж знову розділити українців. А ми цього точно не прагнемо.

Також важливо зазначити, що насправді точної дати народження Ісуса Христа немає. Тому все ж таки не варто сперечатись за день, який ти обереш для святкування.

Гарним рішенням буде перейти на святкування релігійних свят за Новоюліанським календарем, який збереже точність та співпадіння з реальним часом. Разом з тим він дозволить залишити на місці дати свят, які змінюються.

Таким чином ми зможемо зберегти власну дату для святкування Великодня, але змінимо день для Різдва і наблизимось до нової реальності.

Перший місяць року також багатий на важливі події у християнському світі, тому українці святкуватимуть аж дев’ять церковних свят. Читай, які церковні свята відзначатимуть у січні 2023 року.

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