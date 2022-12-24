Святу бути чи не бути? Коли правильно святкувати Різдво Христове — 25 грудня чи 7 січня

Даніела Долотова, редакторка сайту 24 Грудня 2022, 17:35
Коли правильно святкувати Різдво Христове
Фото: Pexels

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