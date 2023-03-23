Коли садити буряк 2023: найкращий час для вирощування

Коли сіють буряки, враховують погоду та строки дозрівання сортів. А іноді — сприятливі місячні дні для посадки. Коли садити буряк у 2023 році — читай у матеріалі.
Буряк — культура досить холодостійка. Може переносити невеликі заморозки.
Тому у багатьох регіонах її сіють наприкінці квітня.
Тому у багатьох регіонах її сіють наприкінці квітня.
Оптимальна температура ґрунту — 10 °С. При цьому швидкостиглі сорти буряків часто садять наприкінці червня, щоб зібрати врожай у вересні.
Найбільш сприятливі дні для посадки коренеплодів моркви, пастернаку та буряків:
Сорти буряків поділяють за терміном дозрівання коренеплодів.
Швидкостиглим для цього потрібно три місяці, середньостиглим — чотири, пізньостиглим — близько п’яти.
Швидкостиглим для цього потрібно три місяці, середньостиглим — чотири, пізньостиглим — близько п’яти.
Для весняних посівів можна брати всі три варіанти, а ось влітку краще садити тільки швидкостиглий буряк.
Цей коренеплід теплолюбний і світлолюбний. Для нього потрібно знайти сонячну ділянку. На кожен метр вносять 3 кг компосту або гною, що перепрів, 500 г деревної золи, 30–40 г суперфосфату і 15–20 г аміачної селітри.
Після добрива необхідно перекопати землю та розрівняти її граблями.
Після добрива необхідно перекопати землю та розрівняти її граблями.
Роблять це за кілька тижнів до посадки. Також важливо регулярно підгодовувати майбутні сходи.
А коли найкращий час, щоб сіяти моркву, ми вже розповіли у матеріалі.
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