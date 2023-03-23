Коли садити буряк 2023: найкращий час для вирощування

Коли сіють буряки, враховують погоду та строки дозрівання сортів. А іноді — сприятливі місячні дні для посадки. Коли садити буряк у 2023 році — читай у матеріалі.

Коли сіяти буряк у відкритий ґрунт у 2023 році

Буряк — культура досить холодостійка. Може переносити невеликі заморозки.

Тому у багатьох регіонах її сіють наприкінці квітня.

Оптимальна температура ґрунту — 10 °С. При цьому швидкостиглі сорти буряків часто садять наприкінці червня, щоб зібрати врожай у вересні.

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Найбільш сприятливі дні для посадки коренеплодів моркви, пастернаку та буряків:

13–15 (до 18:00), 20–22, 30 березня;

13, 17–18, 22–23 квітня;

19–20, 23–24 травня;

10–12, 15–16, 20–21 червня.

Коли садити буряк у відкритий ґрунт і як вибрати насіння

Сорти буряків поділяють за терміном дозрівання коренеплодів.

Швидкостиглим для цього потрібно три місяці, середньостиглим — чотири, пізньостиглим — близько п’яти.

Для весняних посівів можна брати всі три варіанти, а ось влітку краще садити тільки швидкостиглий буряк.

Як підготувати грядку до посадки буряків

Цей коренеплід теплолюбний і світлолюбний. Для нього потрібно знайти сонячну ділянку. На кожен метр вносять 3 кг компосту або гною, що перепрів, 500 г деревної золи, 30–40 г суперфосфату і 15–20 г аміачної селітри.

Після добрива необхідно перекопати землю та розрівняти її граблями.

Роблять це за кілька тижнів до посадки. Також важливо регулярно підгодовувати майбутні сходи.

Як посадити буряк: покрокова інструкція

Замочи насіння. Для цього залий його водою і залиш на добу. Після процедури злий рідину і розпочинай посадку. Зроби борозенки. Глибина має бути 3–4 см, а відстань між рядами — 20–30 см. Посій буряки. Пролий борозенки водою, розклади в них насіння на відстані не менше ніж 3 см одне від одного, засип ґрунтом і злегка ущільни його долонею. Дочекайся сходів і поливай грядку за потребою. Проріджуй сходи і розпушуй ґрунт у міжряддях після кожного поливу. У період вегетації потрібно провести три підживлення суперфосфатом.

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