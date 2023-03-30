Сезон озеленення розпочинається! Коли садити дерева навесні та як це правильно зробити

У центральних районах України розпочалась реалізація програми президента Зелена країна, у рамках якої збільшують площі лісів. Долучитись до озеленення країни можеш і ти, посадивши деревце у себе у дворі або в саду.

Робити це варто в той період року, коли саджанці перебувають у сплячці, тобто або весною, або восени, після того, як листя випало. Це допоможе рослині легше перенести пересадку і швидше відновитися.

Ми зібрали для тебе поради, як правильно підготувати ґрунт та висаджувати дерева, а також коли найкраще це робити.

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Коли садити дерева навесні

Загалом, найкращим часом для посадки дерев у весняний період в Україні є кінець квітня – травень, коли земля розмерзлась, а температура ґрунту досягає 10-12°C.

Цей період дає можливість кореневій системі дерева розпочати активний ріст, а також забезпечує оптимальні умови для адаптації рослини до нового місця.

Однак варто також враховувати погодні умови в області, де ти живеш. Якщо прогнозуються довготривалі приморозки або аномально холодна весна, може бути краще відкласти посадку на пізніший термін.

Як правильно садити дерева навесні

Перед садінням дерева варто ретельно підготувати ґрунт та вибрати місце з правильним освітленням, вологою і дренажем, щоб дерево могло належним чином зростати.

Підготовка ґрунту перед посадкою є важливою частиною процесу, оскільки це допомагає забезпечити належний розвиток і здоров’я дерева. Ось кілька кроків, які потрібно виконати:

Очисть місце для посадки від бур’янів, каміння та інших перешкод. Перевір кислотність ґрунту. Якщо вона занадто висока, то можна додати вапняк. Якщо ж кислотність занадто низька, то додай компост або перегній. Підготуй яму для посадки дерева. Глибина повинна бути достатньою для забезпечення стабільності дерева, а її діаметр має бути принаймні вдвічі ширшим, ніж ширина коренів. Додай органічне добриво, таке як компост або перегній, у яму для посадки. Це допоможе підвищити рівень поживних речовин у ґрунті. Перемішай ґрунт разом з добривом та засип дно ями на глибину близько 15 см. Постав дерево в яму та засип її ґрунтом, підтримуючи дерево у вертикальному положенні. Щоб дерево не хиталось та не впало, приклади до нього опору. Залий землю водою, щоб зволожити ґрунт. Навколо дерева до поверхні ґрунту виклади кору або опале листя, щоб захистити рослину від пересихання та запобігти росту бур’янів.

Якщо хочеш зрозуміти, коли можна на повну активізувати роботу на городі, читай місячний посівний календар садівника-городника на квітень 2023 року.

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