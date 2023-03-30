Сезон озеленення розпочинається! Коли садити дерева навесні та як це правильно зробити

Олена Яковлєва, редакторка сайту 30 Березня 2023, 17:45
Коли садити дерева навесні: інструкція з посадки
Фото: Pexels

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