Сезон озеленення розпочинається! Коли садити дерева навесні та як це правильно зробити

У центральних районах України розпочалась реалізація програми президента Зелена країна, у рамках якої збільшують площі лісів. Долучитись до озеленення країни можеш і ти, посадивши деревце у себе у дворі або в саду.
Робити це варто в той період року, коли саджанці перебувають у сплячці, тобто або весною, або восени, після того, як листя випало. Це допоможе рослині легше перенести пересадку і швидше відновитися.
Ми зібрали для тебе поради, як правильно підготувати ґрунт та висаджувати дерева, а також коли найкраще це робити.
Загалом, найкращим часом для посадки дерев у весняний період в Україні є кінець квітня – травень, коли земля розмерзлась, а температура ґрунту досягає 10-12°C.
Загалом, найкращим часом для посадки дерев у весняний період в Україні є кінець квітня – травень, коли земля розмерзлась, а температура ґрунту досягає 10-12°C.
Цей період дає можливість кореневій системі дерева розпочати активний ріст, а також забезпечує оптимальні умови для адаптації рослини до нового місця.
Однак варто також враховувати погодні умови в області, де ти живеш. Якщо прогнозуються довготривалі приморозки або аномально холодна весна, може бути краще відкласти посадку на пізніший термін.
Перед садінням дерева варто ретельно підготувати ґрунт та вибрати місце з правильним освітленням, вологою і дренажем, щоб дерево могло належним чином зростати.
Підготовка ґрунту перед посадкою є важливою частиною процесу, оскільки це допомагає забезпечити належний розвиток і здоров’я дерева. Ось кілька кроків, які потрібно виконати:
Якщо хочеш зрозуміти, коли можна на повну активізувати роботу на городі, читай місячний посівний календар садівника-городника на квітень 2023 року.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!