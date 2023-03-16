Коли садити кріп у 2023 році і як правильно підготувати ґрунт

Кріп — популярна зелень, яку використовують у приготуванні безлічі страв. Наприклад, вона чудово поєднується з літніми салатами, картоплею, солоними пирогами.

Для того щоб отримати хороший урожай кропу, важливо добре доглядати за рослиною упродовж усього часу: від посадки до збору. Коли сіяти кріп і як доглядати за зеленню — читай у матеріалі.

Коли садити кріп у 2023 році за місячним календарем

Найкраще садити кріп у квітні. За місячним календарем, це будуть такі дні: 1, 17, 18, 25, 26 та 27 квітня. Також можна сіяти його з початком весни, коли буде до +10 °С.

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Найчастіше садять кріп із середини березня до кінця квітня. Але це можна робити аж до серпня.

Можна отримувати врожай безперервно, засіваючи зелень кожні два тижні протягом усього сезону.

Як правильно підготувати грядку для кропу

Щоб посадити кріп, необхідно знайти освітлене місце. Головне, щоб зелень не була в тіні, інакше вона ростиме дуже повільно.

Також кріп не любить частого поливання ґрунту, тому не можна садити його біля овочів та зелені, які потребують частого поливу.

За 20 днів до посіву потрібно вносити компост, гній чи золу. Перекопати ґрунт і розрівняти землю граблями.

Як підготувати насіння: правила посадки

Насіння кропу перед посівом важливо замочити. Для цього поклади його в чашку, залий теплою водою і залиш на один день. Після цього злий воду і розклади насіння на сухі серветки, папір чи газету. Після посіву паростки кропу з’являться через 15–25 днів.

Глибина борозенок має бути до 4 см, а відстань між рядами — не менше ніж 20 см. Перед посівом потрібно полити ямки та чекати, доки вода вбереться в землю.

Після цього насіння потрібно сипати тонким шаром та ущільнити землю долонею. Зволожити трохи водою і дочекатися сходу.

Як доглядати за кропом після посадки

Земля після посіву має пересихати, а й до болотного стану не можна поливати землю. При цьому зелень не вимагає підгодівлі, а поливати кріп потрібно або дуже рано, або ввечері.

Також потрібно прополювати грядки, розпушувати ґрунт двічі на тиждень.

Щоб мати гарний і квітучий сад, потрібно регулярно за ним доглядати. Тому читай, як удобрити плодові дерева та кущі ранньою весною.

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