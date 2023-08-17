Коли садити малину восени і як правильно це робити: все про підготовку, посадку та пересадку

Малина — це багаторічна рослина, коріння якої живе кілька років. Але для того, щоб отримати хороші ягоди, малину потрібно рясно поливати й садити в добре освітлених місцях.

Перед посадкою також готують ґрунт, ретельно його удобрюють гноєм, вводять мінеральні добрива. Коли садити малину восени та які правила важливо врахувати — читай у матеріалі.

Коли садити малину восени

Саджанці малини садять восени. Краще робити це за вологості повітря 80%, і при температурі від +10 до +15 C. В Україні цей час настає у вересні або жовтні. Усі посадкові роботи, які стосуються цієї рослини, проводять до листопада.

Зараз також дивляться

Посадка малини восени: підготовка рослин

Для саджанців бери однорічні кореневі відростки із придаткових бруньок материнських рослин.

Окрім цього можна купити у спеціалізованих магазинах сортові саджанці.

Готовими до посадки вважаються ті живці, у яких на кореневій шийці вже є багато молодих бруньок. Найчастіше це відбувається після того, як опаде листя.

Осіння посадка малини: готуємо ґрунт

Найкращий ґрунт для малини — це добре дреновані й родючі легкі суглинки, тоді як піщані й супіщані ґрунти вимагатимуть регулярних підживлень і поливів. За місяць або півтора до посадки в ділянку, призначену під малинник, почисть від бур’янів і перекопай на глибину багнета лопати, вносячи під перекопування на кожен метр по 10 кг компосту або перегною, 60-80 г суперфосфату і близько 50 г сірчистого калію.

Як садити малину: основні правила

Малину садять кількома способами.

Поодинокий варіант. Тобі потрібно вибрати для посадки потужні рослини із 6-8 довгими пагонами. Гілки закріпи на шпалері або обв’яжи його по колу міцним дротом на висоті 50-70 см і закріпи на кількох стовпчиках. Стрічковий та траншейний способи. Для посадки зроби оптимальну глибину ями (50-60 см). Між рослинами витримуй відстань 70-90 см.

Як пересаджувати малину: основні правила

Викопай саджанці з грудкою землі й висади в заздалегідь підготовлені лунки більшого розміру. Землю акуратно ущільнюй з обох боків поглиблення. Пересадженим рослинам забезпеч багатий полив (3-4 літри води під 1 кущ). Важливо розуміти, що рослині необхідно близько місяця, щоб розвинути та наростити міцне коріння.

Раніше ми розповідали, як засушити троянду та правильно її зберігати.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.