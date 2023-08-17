Коли садити малину восени і як правильно це робити: все про підготовку, посадку та пересадку

Малина — це багаторічна рослина, коріння якої живе кілька років. Але для того, щоб отримати хороші ягоди, малину потрібно рясно поливати й садити в добре освітлених місцях.
Перед посадкою також готують ґрунт, ретельно його удобрюють гноєм, вводять мінеральні добрива. Коли садити малину восени та які правила важливо врахувати — читай у матеріалі.
Саджанці малини садять восени. Краще робити це за вологості повітря 80%, і при температурі від +10 до +15 C. В Україні цей час настає у вересні або жовтні. Усі посадкові роботи, які стосуються цієї рослини, проводять до листопада.
Для саджанців бери однорічні кореневі відростки із придаткових бруньок материнських рослин.
Окрім цього можна купити у спеціалізованих магазинах сортові саджанці.
Окрім цього можна купити у спеціалізованих магазинах сортові саджанці.
Готовими до посадки вважаються ті живці, у яких на кореневій шийці вже є багато молодих бруньок. Найчастіше це відбувається після того, як опаде листя.
Найкращий ґрунт для малини — це добре дреновані й родючі легкі суглинки, тоді як піщані й супіщані ґрунти вимагатимуть регулярних підживлень і поливів. За місяць або півтора до посадки в ділянку, призначену під малинник, почисть від бур’янів і перекопай на глибину багнета лопати, вносячи під перекопування на кожен метр по 10 кг компосту або перегною, 60-80 г суперфосфату і близько 50 г сірчистого калію.
Малину садять кількома способами.
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