Коли садити помідори у травні, щоб мати гарний врожай — прості поради

Як тільки тепло полонить вулиці усіх українських міст та сіл, садоводи та городники починають з нетерпінням чекати, коли ж погода буде стабільною, аби почати висадку улюблених рослин. Та попри те, що березень та квітень тішили усіх високими показниками температурного стовпчика, останній місяць змушує усіх чекати. Тож у багатьох з’являється питання, коли садити помідори у травні.

Адже саме на ці овочі чекають усі городники, оскільки вони відрізняються від магазинних овочів яскравим та насиченим смаком. Тобі теж цікаво, коли можна почати їх садити? Тоді розповідаємо про це детальніше далі.

Коли садити помідори у травні

Садівники та городники зазвичай звертають увагу на дві основних речі, коли планують висадку рослин: місячний посівний календар та прогноз погоди.

Зараз також дивляться

Та коли плануєш висаджувати помідори, варто розуміти, що важливі також наступні фактори:

аби вночі не було морозів;

щоб температура повітря не падала нижче позначки 15 градусів тепла;

щоб ґрунт був прогрітий до десяти градусів тепла на глибину в десять сантиметрів.

Згідно з прогнозом погоди Укргідрометцентру на найближчі дні, відповідних умов можна буде дотриматись уже в п’ятницю, 17 травня.

А ось згідно з місячним посівним календарем на травень 2024 року, найбільш сприятливими датами для роботи на городі будуть якраз 17-22, 25-27, 30-31 травня.

Як садити помідори

Розсаду помідорів у відкритий ґрунт можна почати садити після того, як була проведена ретельна підготовка. Для цього потрібно полити рослини за годину до пересадки, викопати лунки на відстані 30-40 см між рослинами та 60 см у між сусідніми рядами.

У кожну лунку необхідно також додати добриво, а потім полити її. Також до пересадки варто розділити рослини, щоб кожна мала простір для розвитку кореневої системи. Після цього їх можна висаджувати з грудкою землі в ямки, а потім присипати кореневу систему пухким ґрунтом. Наостанок землю варто ущільнити та полити помірною кількістю води.

Хочеш розписати план розсадки овочів на своєму городі? Тоді читай також, що можна садити після помідорів.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.