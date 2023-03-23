Коли садити салат у відкритий ґрунт у 2023 році: сприятливі дати для посадки

Посадка листового салату — справа не така важка, як здається на перший погляд. Навіть городник без досвіду може з нею впоратися.

Хороший урожай можна отримати при посадці не лише в теплицю, а й на відкриту грядку. Коли садити салат у відкритий ґрунт у 2023 році — читай у матеріалі.

Коли садити салат у відкритий ґрунт: сприятливі дати

Листовий салат хороший тим, що це — холодостійка культура. Його вирощують ще із початку квітня. Але багато садівників говорять, що саджати його в травні, коли вже пройдуть заморозки.

Зараз також дивляться

Листовий салат не дуже вибагливий у догляді. Його можна садити аж до осені. Такий метод дозволяє отримувати регулярний урожай багато місяців поспіль.

Якщо тобі потрібний салат не тільки у свіжому вигляді, але й для зимових заготовок, то краще висівати його кожні два тижні, щоб мати свіжу зелень. Важливо пам’ятати, що температура -5°C та нижче призведе до загибелі рослини. Найкращий час для цього — теплий травень при +10-12 ° C (коли вночі трохи прохолодно).

Коли садити салат за місячним календарем у 2023 році

березень — 1-3, 9-16, 20, 24, 25, 28-30;

квітень — 5, 7-13, 16,17, 21, 22, 25-27;

травень — 2-3, 7-10, 13, 14, 17, 18, 22-24, 30, 31;

червень — 1-3, 19, 20, 26-30.

Читати на тему Коли садити гарбуз у відкритий ґрунт у 2023 році і що для цього потрібно Коли садити гарбуз у відкритий ґрунт — читай у матеріалі.

Як виростити листовий салат: покрокова інструкція

Перед висаджуванням салату, потрібно підібрати вдале місце на грядці. Зважай на те, що якщо в тебе вже росли якісь культури на ділянці, то далеко не завжди можна посіяти салат після них. А от перець, капуста, томати, картопля, огірки та кабачки — добрі попередники для салату. Також салат висаджують біля квасолі, гороху, шпинату, редиски, цибулі, огірків, капусти, томатів або суниць. Ґрунт для посадки необхідно добре підготувати: як слід розпушити грядки, прибрати все каміння та тверді шматки. Потім тобі потрібно зробити борозенки. розташовані на 15-20 сантиметрів одна від одної. Насіння салату висаджують на відстані 1-2 см, злегка прикопують і поливають. Або використовують простий метод: на розпушений ґрунт розсипають насіння, зверху проходяться граблями та поливають. Листовий салат не вимагає жорсткого догляду, тобі потрібно лише регулярно поливати його, періодично розпушувати землю і видаляти бур’яни. Також важливо постійно підгодовувати рослину: вперше це потрібно зробити після появи перших сходів. Вдруге — через 10 днів після першого. Найкраще підгодовувати салат хлористим калієм або аміачною селітрою.

Раніше ми розповідали, коли садити картоплю навесні — поради для гарного врожаю.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!