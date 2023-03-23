Коли садити салат у відкритий ґрунт у 2023 році: сприятливі дати для посадки

Посадка листового салату — справа не така важка, як здається на перший погляд. Навіть городник без досвіду може з нею впоратися.
Хороший урожай можна отримати при посадці не лише в теплицю, а й на відкриту грядку. Коли садити салат у відкритий ґрунт у 2023 році — читай у матеріалі.
Листовий салат хороший тим, що це — холодостійка культура. Його вирощують ще із початку квітня. Але багато садівників говорять, що саджати його в травні, коли вже пройдуть заморозки.
Листовий салат не дуже вибагливий у догляді. Його можна садити аж до осені. Такий метод дозволяє отримувати регулярний урожай багато місяців поспіль.
Листовий салат не дуже вибагливий у догляді. Його можна садити аж до осені. Такий метод дозволяє отримувати регулярний урожай багато місяців поспіль.
Якщо тобі потрібний салат не тільки у свіжому вигляді, але й для зимових заготовок, то краще висівати його кожні два тижні, щоб мати свіжу зелень. Важливо пам’ятати, що температура -5°C та нижче призведе до загибелі рослини. Найкращий час для цього — теплий травень при +10-12 ° C (коли вночі трохи прохолодно).
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