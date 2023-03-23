Коли садити шпинат у відкритий ґрунт 2023 і що для цього потрібно

Овочева культура шпинат містить у своєму листі багато корисних вітамінів. Тому якщо ти перейшов(-ла) на здорове харчування, можна подумати про вирощування шпинату на своїй ділянці, городі або балконі.
Коли садити шпинат у відкритий ґрунт і як це правильно робити — читай у матеріалі.
Шпинат — не холодостійка рослина, тому весняну посадку у відкритий ґрунт роблять відразу після того, як земля відтане. Сіють шпинат у погоду +5 градусів та більше. Найчастіше роблять це з середини квітня.
Найсприятливіші дати:
Найпростіший спосіб обробки перед посівом — замочити насіння шпинату у теплій воді. Для цього потрібно залити насіння в неглибокому блюдці теплою водою, але воно не повинні плавати у воді, вона має лиш трохи його покривати.
Замочувати потрібно один день у теплому місці. При цьому краще кожні 5 годин міняти воду.
Замочувати потрібно один день у теплому місці. При цьому краще кожні 5 годин міняти воду.
За цей час насіння насититься вологою, його тверда оболонка розм’якшиться, і отже, воно краще проросте. Після обробки насіння підсушують і відразу сіють у ґрунт.
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