Коли садити троянди весною: дати посадок від досвідчених садівників та за місячним календарем

Троянди — одні з найкрасивіших квітів, які до того ж мають вишуканий запах. Але доглядати ці рослини не так легко.
Троянди садять у відкритий ґрунт навесні та готують до літа. Коли садити троянди весною та що для цього потрібно — читай у матеріалі.
Троянди навесні садять тоді, коли земля достатньо прогріється. Найчастіше це роблять у квітні. А якщо ти переймаєшся, що будуть заморозки, то сади в середині квітня – травні.
Троянди — рослини, які люблять сонце. Тому вибирай сонячне та тепле місце. Краще робити це на піднесеному місці чи схилі. Адже на занижених місцях утворюватимуться калюжі з дощовою водою.
Від цього гнитиме коріння. Якщо ти садиш кущові троянди, то залишай між ними достатньо місця.
Від цього гнитиме коріння. Якщо ти садиш кущові троянди, то залишай між ними достатньо місця.
Такі чагарники дуже швидко розростаються, їм потрібно багато простору для гарного росту. Плетисту троянду садять біля південних стін будинку або альтанок, щоб гілки мали, на що спертися.
Ґрунт необхідно брати пухкий та легкий, родючий та багатий органікою. У глинистій і кислій землі квіти не ростуть. Якщо ділянка важка, внеси до неї компост, кілька відер землі або кілька літрів деревної золи.
У саджанців має бути закрита коренева система, щоб не обрізати та не обробляти їх спеціальними препаратами.
Саджанці, які продають на ринках, найчастіше мають відкриту кореневу систему і погано приживаються.
Саджанці, які продають на ринках, найчастіше мають відкриту кореневу систему і погано приживаються.
Якщо так сталося, що ти купив(-ла) троянди в такому вигляді, то вибирай саджанці з двома або трьома стеблами завдовжки не менше ніж 25 см.
Раніше ми розповідали, коли садити картоплю навесні.
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