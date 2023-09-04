Коли садити тюльпани: головні правила посадки квітів восени

Красиві весняні квіти, крім своєї привабливості, мають ще одну особливість — невибагливість.

Але, як і за іншими квітами, за тюльпанами потрібен хоча б мінімальний догляд.

Якщо говорити про посадку, то висаджувати їх краще у ґрунт із настанням осінніх дощів, не на початку осені.

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Тож коли садити тюльпани, які правила їх посадки й на яку глибину потрібно садити тюльпани – читай у матеріалі.

Коли садити тюльпани

Найкраще садити тюльпани з початку жовтня до початку грудня.

Якщо ти зробиш все правильно, то цибулини тюльпанів матимуть змогу пустити коріння перед важкими холодами.

Осіння посадка тюльпанів гарна ще й тим, що вони зацвітають на кілька тижнів раніше від тих квітів, які висаджують навесні.

Як садити тюльпани восени

Насамперед підготуй ґрунт. Місце має бути сонячним, захищеним від вітрів. Підбери пухкий, нейтральний або слаболужний ґрунт (найкраще піщаний). Якщо ти садиш тюльпани в глинистий ґрунт, розбав його піском. Землю перекопай глибоко. Додай деревну золу та торф. Свіжий гній не підходить для мульчування. Він може збагатити тюльпани грибком або опіком. Від мінеральних добрив із хлором теж краще відмовитися.

Насамперед, глибина посадки повинна дорівнювати трьом діаметрам цибулини

Дрібні цибулини – на глибину 8 см

Великі – на 15 см.

Перед посадкою оглянь цибулини на пошкодження та хвороби. Перебери їх (погані – викинь).

Перед тим, як їх висадити, потримай тюльпани 30 хв у розчині калію перманганату. Якщо восени немає дощів, пролий лунки водою перед тим, як садити тюльпани. Перед посадкою можна припудрити цибулини деревною золою. Помісти їх у лунки, злегка вдавіть цибулини в ґрунт, і присип піском. Удобри зверху все це торфом і перегноєм. Після того, як квіти будуть посаджені, утрамбуй цибулини та полий їх. Після посадки утрамбуй поверхню ділянки та полий її. Доглядати за квітами взимку буде теж не складно. Час від часу накидай на ділянку трохи снігу, щоб захистити квіти від заморозків.

А щоб заздалегідь розпланувати свої справи на місяць, зазирни ще й у місячний календар вдалих днів.

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