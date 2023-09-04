Коли садити тюльпани: головні правила посадки квітів восени

Анна Голішевська, редакторка сайту 04 Вересня 2023, 10:30
Тюльпани: пересадка
Фото: Unsplash

Більше новин
У Міноборони Румунії спростували падіння та детонацію Shahed-136
Падіння російських БПЛА в Румунії? Що відомо та перші офіційні коментарі
Манікюр на короткі нігті: ідеї на осінь 2022
Манікюр на короткі нігті: підбірка осінніх кольорів та стильних дизайнів
Як утеплити дерев'яну підлогу
Дешево, але тепло. Як і чим утеплити дерев’яну підлогу на зиму
Розширили держзамовлення
Держзамовлення розширили. У Міносвіти назвали пріоритетні професії для країни
Дивитись більше

Матеріали по темі

коли закінчує цвісти амброзія
Та коли ж я перестану чхати? Коли закінчує цвісти амброзія, і чи можна вилікувати алергію на цю рослину
Коли садити тюльпани: головні правила посадки квітів восени
Підживлення бджіл восени: як правильно здійснювати та що можна давати
Коли садити тюльпани: головні правила посадки квітів восени
Коли викопувати моркву у 2023 році: оптимальні терміни збору, зважаючи на цьогорічну спеку
Як виростити м'яту на підвіконні: поради посадки та догляду
До ароматного чаю, коктейлів чи десертів: як виростити м’яту на підвіконні

Відео
Карта бойових дій в Україні сьогодні 04.09.2023: онлайн

Карта бойових дій 4 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:08
Сіноплетіння
Втратила сина, але давнє хобі повернуло снагу до життя: як українка вчить сіноплетінню та допомагає ЗСУ
0:04:10
Біонічні протези
Повертають дрібну моторику! Військові отримали надсучасні біонічні протези у рамках проекту Recovery
0:06:26
Програма United24
Будинки досі стоять без даху. Київщина чекає на відбудову за програмою UNITED24
0:01:56
Виставка у Копенгагені
Не дамо забути! У Копенгагені проходить виставка щоденників українських митців
0:04:08
Мобільні лазневі комплекси для ЗСУ: що це таке та як працює
Прийняти теплий душ та випрати речі на передовій. Унікальні лазневі комплекси для бійців ЗСУ
0:04:40
Психологи на війні
Перша психологічна допомога — зняти симптоми. Як працюють психологи у прифронтових містах
0:04:03
Врожай цього року
Стиглі кавуни та соковита морква. Як фермери зуміли пережити випробування великою водою
0:04:30
Нарешті з водою: жителям Марганця провели водопостачання
Берегли кожну краплину! Жителям Дніпропетровщини провели водопостачання після підриву Каховської ГЕС
0:03:25
Спецпідрозділ Омега НГУ: як працює на Авдіївському напрямку
П’ять хвилин на роботу з БТРа, поки не зійшло сонце! Як працюють спецпризначенці з загону Омега
Більше відео
коли закінчує цвісти амброзія
Читати далі
Та коли ж я перестану чхати? Коли закінчує цвісти амброзія, і чи можна вилікувати алергію на цю рослину
Коли пропадають комарі в Україні: дата закінчення сезону комарів
Читати далі
Так набрид писк над вухом: коли закінчується сезон комарів в Україні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь