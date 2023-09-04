Коли садити тюльпани: головні правила посадки квітів восени

Красиві весняні квіти, крім своєї привабливості, мають ще одну особливість — невибагливість.
Але, як і за іншими квітами, за тюльпанами потрібен хоча б мінімальний догляд.
Якщо говорити про посадку, то висаджувати їх краще у ґрунт із настанням осінніх дощів, не на початку осені.
Тож коли садити тюльпани, які правила їх посадки й на яку глибину потрібно садити тюльпани – читай у матеріалі.
Найкраще садити тюльпани з початку жовтня до початку грудня.
Якщо ти зробиш все правильно, то цибулини тюльпанів матимуть змогу пустити коріння перед важкими холодами.
Якщо ти зробиш все правильно, то цибулини тюльпанів матимуть змогу пустити коріння перед важкими холодами.
Осіння посадка тюльпанів гарна ще й тим, що вони зацвітають на кілька тижнів раніше від тих квітів, які висаджують навесні.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Nature | Photography | Shoots (@natureadventure.in)
Допис, поширений Nature | Photography | Shoots (@natureadventure.in)
Насамперед, глибина посадки повинна дорівнювати трьом діаметрам цибулини
Перед посадкою оглянь цибулини на пошкодження та хвороби. Перебери їх (погані – викинь).
А щоб заздалегідь розпланувати свої справи на місяць, зазирни ще й у місячний календар вдалих днів.
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