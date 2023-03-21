Будуть гріти серце красою до самісіньких заморозків: коли саджати жоржини навесні 2023

Вони вражають своєю ніжністю та красою. Та попри це запашні жоржини можуть квітнути до самісіньких заморозків. Тож вони стають помітними фаворитами як серед поціновувачів домашніх букетів, так і садівників.

Лишається питання лише, коли саджати жоржини навесні? Адже не хочеться пошкодити ніжні рослини, а разом із ними й свій настрій.

Коли саджати жоржини навесні

Зазвичай досвідчені садівники у грунт висаджують жоржини у період з травня по червень. Оскільки найбільш відповідним часом для роботи з цими квітами тоді, коли земля вже добре прогрілась.

Зараз також дивляться

Як саджати жоржини навесні

Важливо знати, що бульби жоржин необхідно готувати вже у квітні: дістати з прохолодного сховища, видалити відмерлі частини, місця зрізів присипати золою.

Після цього потрібно висадити бульби у контейнер для пророщування, а потім вже переносити їх у відкритий грунт.

Як саджати жоржини у відкритий грунт

Насамперед потрібно вибрати місце, де будуть рости жоржини. Воно має бути захищеним від вітру, але сонячним.

Перед тим, як саджати, бульби також можна обробити слабким розчином марганцівки. Це важливо зробити, щоб запобігти появі хвороб та шкідників.

Потім покласти трохи гною на дно лунки розміром 40х40 сантиметрів та глибиною 30 сантиметрів, за ним 20 грамів суперфосфату та комплексного мінерального добрива. До них також варто додати трохи вапна та золи, після чого ретельно перемішати у землі.

Далі залишається тільки висадити бульби на відстані 70 сантиметрів одна від одної. Однак якщо це низькорослий сорт, то варто зменшити відстань до 30 сантиметрів.

Не знаєш, який день обрати для роботи в саду та городі? Дивись місячний посівний календар на квітень 2023 року.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!