Щоб урожай баклажанів вийшов щедрим, насіння необхідно вчасно посіяти. Насамперед баклажани сіють, а вже потім висаджують у ґрунт.
Коли сіяти баклажани на розсаду 2023 і що для цього потрібно — читай у матеріалі.
Насіння висівають у такий час: лютий, березень та початок квітня. Якщо робити це у середині квітня чи пізніше, то у відкритому ґрунті вони можуть зацвісти лише під кінець літа.
Проростає насіння баклажанів за кілька тижнів, а пророщене — за тиждень. Потім сіянцям потрібно не менш як два місяці до того, як їх можна буде висаджувати.
Сприятливі дні для баклажанів: 1, 2, 3, 11, 12, 24, 25, 29, 30 березня. Найсприятливіші дні для пікірування: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 29, 30 березня.
Найкращі посадкові дні у квітні: 7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26.
Найкращі посадкові дні у квітні: 7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26.
Найвдаліші дні для пікірування розсади у квітні: 3, 4, 5, 12, 13, 16, 17, 25, 26, 30 квітня.
Щоб вдало посіяти баклажани, необхідно дотримуватися таких рекомендацій:
Перед посадкою насіння потрібно прогріти. Для цього помісти його в банку з теплою водою (40–50 °C) на 3–5 хвилин і закрий кришкою. Після цього помісти їх у 10% розчин перекису водню або розчин марганцівки на 20 хвилин.
Якщо є час, насіння можна ще загартувати. Для цього поклади їх між двома шматочками вологої тканини та потримай день за кімнатної температури.
Якщо є час, насіння можна ще загартувати. Для цього поклади їх між двома шматочками вологої тканини та потримай день за кімнатної температури.
Потім помісти у холодильник на п’ять годин. Знову перенеси в кімнату і так далі протягом семи днів.
Також можна замочити насіння за кілька днів до посадки і дати йому просохнути.
Також можна замочити насіння за кілька днів до посадки і дати йому просохнути.
У горщики сіють по три насінини, а після появи сходів прищипують паростки та залишають найсильніший і найздоровіший. Поливати баклажани потрібно раз на тиждень.
Не знаєш, який день обрати для роботи в саду та городі? Дивись місячний посівний календар на квітень 2023 року.
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