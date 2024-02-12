Саме час! Коли сіяти базилік на розсаду: оптимальні дати

Сонце вже починає прогрівати землю, а отже — час займатися розсадою! Окрім звичних нам культур, варто звернути увагу на базилік — дуже смачну та корисну рослину. Виростити базилік власноруч — легко та приємно! У матеріалі ми розповімо, коли сіяти базилік на розсаду у 2024 році.

Коли сіяти базилік на розсаду: календар посіву у 2024 році

Для гарного урожаю базилік спочатку сіють на розсаду, а вже потім висаджують у відкритий ґрунт. Так коренева система рослин укріпиться, а сама рослина ростиме активно.

Оптимально сіяти базилік на розсаду — у березні та квітні.

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Висаджувати саджанці у відкритий ґрунт варто не раніше, ніж за два місяці після посіву базиліку на розсаду.

Базилік є теплолюбною рослиною, тому висаджувати його в город чи теплицю потрібно лише тоді, коли температура надворі буде теплою, а нічні заморозки вже не повертатимуться.

Зазвичай на упаковці насіння базиліку вказують оптимальний період для висадження рослини на розсаду та у відкритий ґрунт. Але сіяти також можна і за місячним календарем вдалих дат.

Як правильно посіяти розсаду базиліка

Щоб врожай був щедрим та смачним, варто знати правила правильного посіву базиліку на розсаду. Для цього підготуй хороший ґрунт.

Культура віддає перевагу родючому, пухкому, легкому, повітря- і водопроникному ґрунту.

Стосовно тари: краще сіяти базилік у більші горщики, або в менші — з урахуванням того, що тоді саджанці доведеться пікірувати під час активного росту. Як тару ти також можеш використати пластикові, торф’яні стаканчики або ж навіть пластикові контейнери з дірочками.

Перед посівом варто зробити дренаж під землею, аби туди йшла зайва волога: базилік не любить великої кількості води, тож врахуй це в процесі догляду. Для дренажу можеш використати перліт чи керамзит.

Тоді насип землі, але не до бортиків тари. Землю треба зволожити теплою та чистою водою.

Сіяти базилік краще рядками. Для цього зроби невелике заглиблення-борозну, між борознами залишай від трьох до семи сантиметрів. Якщо ж у тебе є лише горщики для розсади, тоді сади одне зерно в один горщик.

Зверху присип маленьким шаром землі. Полий теплою водою та накрий плівкою, аби утворилася міні-теплиця.

Розсаду краще поставити у темне, але тепле місце з температурою 24ºС. Коли паростки будуть усюди, можна знімати плівку, і ставити рослини на підвіконня сонячної сторони дому.

Поливай розсаду базиліку раз на 3-5 днів.

А ось як сіяти розсаду помідорів, ми писали тобі в нашому іншому матеріалі

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