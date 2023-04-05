Коли сіяти люцерну навесні: оптимальні терміни посадки

Люцерна — популярна трав’яниста культура, яку вирощують під корм для худоби. Крім цього, траву використовують у кулінарних рецептах та медичних цілях. Коли сіяти люцерну весною і як це правильно робити — читай у матеріалі.
Якщо ти вирощуєш культуру на сіно, це потрібно починати робити з початку весни.
Наприклад, із 10 по 20 березня. Не треба переживати, що насіння замерзне в землі, адже воно стійке до холоду.
Наприклад, із 10 по 20 березня. Не треба переживати, що насіння замерзне в землі, адже воно стійке до холоду.
Але якщо в тебе інші цілі посадки, то бажано цим займатися в травні (з перших чисел місяця). Щоб насіння краще сходило, посадковий матеріал слід рясно поливати.
Найчастіше посівом займаються на початку весни, після того, як розтане сніг. Саме тоді ґрунт для посадки буде добре зволожений.
Конкретні терміни посіву багато в чому залежать від індивідуальних особливостей клімату, але в більшості регіонів — це квітень.
Купуючи матеріал для сівби, краще орієнтуватися на 1-й клас. Якщо хочеш зібрати великий урожай, потрібно дотримуватись весняних безпокривних посівів.
Незгущені посіви люцерни дають хорошу можливість активного зростання нижньої та верхньої частин.
Незгущені посіви люцерни дають хорошу можливість активного зростання нижньої та верхньої частин.
У такому разі квітки добре запилюються комахами. Оскільки у насіння — тверда оболонка, варто легенько пошкодити оболонку, так зернятка краще проростатимуть. Після цього їх просушують на свіжому повітрі під сонцем.
Готувати насіння потрібно у будь-якому випадку. Спочатку слід його почистити від сміття та бур’янів. Після цього просушити та прогріти. Далі його перетирають із піском.
Сушать насіння за допомогою сонячного світла до 4-5 днів. Норма висіву — 10-15 кг/га. Але це залежить від того, який спосіб ти вибереш, норма може змінюватись.
А коли найкращий час, щоб сіяти моркву ми вже розповіли у матеріалі.
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