Пам’ятай, вони люблять тепло! Коли сіяти майори у відкритий ґрунт

Незабаром від нас піде холодна температура і ми зможемо насолодитися розмаїттям квітів на клумбах. Садівники вже доглядають за деревами, сіють розсаду і готують ґрунт для квітів. На багатьох клумбах можна зустріти цинію, вони ж майори. Ми розповімо, коли можна садити майори у відкритий ґрунт.
Цинія — та квітка, яка дуже любить тепло, не терпить протягів і застоїв води в ґрунті. Тому, щоб посадити майори в ґрунт, треба дочекатися постійної плюсової температури.
Ще наприкінці березня чи на початку квітня любителі цинії садять розсаду. Але у відкритий ґрунт майори можна садити в середині або наприкінці травня, коли вже точно підуть заморозки та буде тепло й сонячно.
Ця культура потребує пухкого родючого ґрунту. Перед тим як посадити майори, потрібно добре очистити ділянку від бур’янів. Квітка погано сприймає застій рідини у ґрунті. Тому під час посадки варто додати в землю невелику кількість піску чи дерну.
Щоб посадити майори у відкритий ґрунт, треба викопати ямки глибиною 10-15 см на відстані 35-40 см одна від одної. Слід враховувати той факт, що дорослі кущики циній досягають до 50 см у діаметрі, тому можуть заважати іншим рослинам на клумбі.
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