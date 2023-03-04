Коли сіяти моркву навесні 2023: секрети для щедрого врожаю

Багато людей вже розпочали роботу на грядках та городах. А це означає, що настав час подбати про врожай 2023.

Важливо, що в березні садять солодкий перець, томати, баклажани, горошок, сіють квіти та моркву. Коли сіяти моркву навесні 2023 — читай у матеріалі.

Коли сіяти моркву навесні 2023

У 2023 році найбільш сприятливі дні для посадки коренеплодів моркви — 13–15 (до 18:00), 20–22 та 30 березня.

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Але якщо на вулиці дуже холодно, то з посадкою моркви краще не поспішати. Найкраща температура для посіву моркви — до +15 °С. При цьому ґрунт має прогрітися до +8 °С.

Досвідчені садівники виділяють оптимальний час для посадки. Це — квітень та травень. У народі кажуть, що найкраще сіяти моркву після цвітіння осики та фіалки.

Коли сіяти моркву і як потрібно підготувати ґрунт

Готувати ґрунт перед посівом моркви потрібно ще восени. Саме тоді землю удобрюють за допомогою перегною чи золи. У березні ґрунт необхідно засіяти.

До речі, садівники не рекомендують удобрювати землю під моркву свіжим гноєм. Усе через високу чутливість моркви до азотних добрив. Вона швидко вбирає нітрати, тому коренеплоди можуть мати незвичайну форму.

Коли сіяти моркву навесні і як правильно це робити

Сіяти сухе насіння не можна. Його треба попередньо замочити. Також іноді його прикопують для того, щоб набрякло у ґрунті. Для сівби роблять борозни. Їх поливають, а після цього — переходять до насіння.

Важливо враховувати відстань між поглибленнями, куди вкладається насіння моркви — вона має становити 3 см. Садівники люблять наклеювати насіння на папір.

Для цього потрібно брати туалетний папір та приклеювати їх клеєм із крохмалем.

Догляд за сходами моркви

Після того як морква посаджена, можеш побачити молоді сходи. Після цього потрібно розпушувати ґрунт і пересаджувати грядки. Між грядками при цьому має бути нормальна відстань. Наприклад, для великої моркви — 15 см.

Потрібно враховувати, що плоди можуть гризти шкідники. Наприклад, морквяна муха, яка псує моркву вже після сходу.

Вона відкладає яйця в землю для того, щоб молоде покоління шкідників створювало ходи всередині коренеплодів.

Процес відкладання яєць планується на початок весни та серпень. Для того щоб муха не шкодила, потрібно вчасно полоти моркву, прибирати бадилля, садити її біля цибулі (рослини охороняють одна одну, адже муха не переносить запах цибулі).

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