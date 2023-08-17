Не пропусти цей період! Строки посіву озимої пшениці в Україні: рекомендації для окремих областей

Діана Просяник, редакторка сайту 17 Серпня 2023, 16:15
Коли сіяти озиму пшеницю
Фото: Unsplash

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