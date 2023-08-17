Не пропусти цей період! Строки посіву озимої пшениці в Україні: рекомендації для окремих областей

Озима пшениця в Україні є однією з ключових зернових культур. Але коли саме проводити посів, щоб забезпечити найкращі умови для росту і розвитку рослин? Вибір правильної дати є результатом проаналізованого ряду факторів: від ґрунтово-кліматичних умов до досвіду агрономів.

Детальніше про те, які рекомендовані строки посіву для різних регіонів України розповіли у виданні Агроном.

Коли сіяти озиму пшеницю: терміни

Озима пшениця в Україні займає важливе місце в сільському господарстві. Її посів вимагає виваженого підходу, заснованого на ґрунтово-кліматичних особливостях області та реальних умовах господарства.

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Основний період посіву озимої пшениці припадає на кінець вересня та початок жовтня, зокрема 25.09-05.10. Саме у цей час рослини найкраще адаптуються до навколишніх умов, активно ростуть і готуються до зимового періоду.

Рекомендовані строки посівів для окремих областей України

Київська, Чернігівська, Черкаська: 05.09-15.09;

Тернопільська, Вінницька, Волинська, Хмельницька: 05.09-20.09;

Запорізька, Дніпропетровська: 05.09-25.09;

Львівська, Полтавська, Одеська, Херсонська, Миколаївська, Сумська, Харківська: 10.09-25.09;

Кіровоградська: 15.09-20.09;

Рівненська: 15.09-25.09.

Однак, потрібно пам’ятати, що ці рекомендації є загальними. Зміни клімату можуть змусити коригувати ці дати, часом на 5-10 днів або навіть більше в один чи інший бік.

Також важливо враховувати фактори, такі як температура повітря та вологість ґрунту. За достатньої вологості ґрунту, оптимальні терміни визначаються між 10-30 вересня, коли середньодобова температура повітря становить + 15-16°С.

На південних територіях України, де посухи є частішим явищем, аграріям рекомендовано сіяти озиму пшеницю раніше, щоб вона мала достатньо вологи.

Чому важливо дотримуватися термінів сівби озимої пшениці

Варто пам’ятати, що внаслідок раннього посіву рослини ризикують заразитися шкідливими мікроорганізмами. Але захисні засоби від шкідників можуть допомогти мінімізувати ці ризики.

Але з іншого боку, при пізньому посіві рослини можуть не мати достатньо часу, щоб належним чином сформувати кореневу систему до настання холодів.

У підсумку, багато виробників вибирають ранню сівбу як компромісний варіант, забезпечуючи пшеницю належним доглядом та захистом.

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