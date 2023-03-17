Від насіння до стиглого овоча: коли сіяти помідори на розсаду — оптимальні дати

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 17 Березня 2023, 14:40
Коли сіяти помідори на розсаду: календар посіву у 2023 році
Фото: Pexels

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