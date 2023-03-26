Газон — окраса двору: коли та як сіяти траву весною, щоб вона швидко проросла

Прийшла весна, а з нею і потреба приділяти більше часу садівництву. Будь-який дворик або прибудинкову територію може прикрасити свіжий, зелений та акуратний газон.

Але коли садити траву навесні, щоб вона не померзла та не пересушилась на сонці? Читай, як обрати для цього час та зробити це правильно, щоб розсада швидко зійшла та милувала твоє око.

Коли сіяти траву весною

Ідеальний час для посіву трави весною в Україні зазвичай припадає на кінець квітня – початок травня. Проте це може змінюватися в залежності від області та погодних умов.

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Якщо весна холодна та дощова, то краще почекати, поки ґрунт прогріється та висохне. Якщо ж погода виявиться дуже теплою і сухою, то може знадобитися додаткове зрошення, щоб забезпечити достатнє зволоження для сходження трави.

Як сіяти газон весною

Існує кілька методів для посіву газонної трави, проте основні кроки, які потрібно виконати, є однаковими. Ось інструкція, яка допоможе тобі зробити це правильно:

Підготуй ґрунт. Розчисть землю від бур’янів та інших рослин, знявши верхній шар ґрунту (близько 5-10 см). Видали всі корені. Потім вирівняй ділянку і додай необхідну кількість поживних речовин до ґрунту. Вибери належний вид трави. Залежно від призначення твого газону та кліматичних умов твоєї області трава може різнитись. Розсій насіння рівномірно по всій площі ділянки. Це можна зробити вручну або за допомогою спеціальної сіялки. Не забудь про належну густоту насіння, яка вказана на пакуванні. Накрий насіння тонким шаром ґрунту. Це допоможе уникнути його вимивання під час зрошення. Полий ділянку, використовуючи розпилювач або лейку, щоб насіння належним чином зволожилося. Доглядай за газоном, поливай його регулярно та не допускай пересихання або заболочування. Видаляй бур’яни, якщо вони з’являться. Коли трава доросте до приблизно 8-10 см, її можна обрізати на висоту близько 5-6 см.

На що звертати увагу під час посіву трави

А ось кілька лайфхаків, які допоможуть досягти кращих результатів:

Використовуй розсаду замість насіння, бо вона забезпечить швидший і однорідний зріст трави.

Купи розчин для проростання насіння. Це також сприятиме швидкому зростанню трави, зокрема на ділянках з високою вологою або піщаним ґрунтом.

Оброби ділянку гранульованим добривом. Воно має довготривалий ефект, що забезпечує кращий зріст трави.

Розсій насіння з розрахунку, який враховує площу твоєї ділянки й густоту росту трави.

Не став на газон важкі предмети протягом перших кількох тижнів після посіву, щоб дати траві можливість вирости.

За допомогою цих порад ти зможеш створити гарний і густий газон, який буде прикрасою твого двору.

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