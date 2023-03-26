Газон — окраса двору: коли та як сіяти траву весною, щоб вона швидко проросла

Прийшла весна, а з нею і потреба приділяти більше часу садівництву. Будь-який дворик або прибудинкову територію може прикрасити свіжий, зелений та акуратний газон.
Але коли садити траву навесні, щоб вона не померзла та не пересушилась на сонці? Читай, як обрати для цього час та зробити це правильно, щоб розсада швидко зійшла та милувала твоє око.
Ідеальний час для посіву трави весною в Україні зазвичай припадає на кінець квітня – початок травня. Проте це може змінюватися в залежності від області та погодних умов.
Якщо весна холодна та дощова, то краще почекати, поки ґрунт прогріється та висохне. Якщо ж погода виявиться дуже теплою і сухою, то може знадобитися додаткове зрошення, щоб забезпечити достатнє зволоження для сходження трави.
Існує кілька методів для посіву газонної трави, проте основні кроки, які потрібно виконати, є однаковими. Ось інструкція, яка допоможе тобі зробити це правильно:
А ось кілька лайфхаків, які допоможуть досягти кращих результатів:
За допомогою цих порад ти зможеш створити гарний і густий газон, який буде прикрасою твого двору.
Турбота про сад є важливою складовою його плодючості та краси. Читай, чим обробляти дерева навесні й коли це робити.
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